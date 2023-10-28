Как сделать, чтобы орхидея цвела весь год: эффективный способ

Орхидеи, которые можно выращивать дома, пришли к нам из тропических широт, где они растут не на земле, а на деревьях, потребляя нужные им вещества из воздуха и воды. Поэтому полив этих цветов играет столь важную роль в уходе за ними. Если обеспечить орхидеям правильное увлажнение, то они будут выпускать новые и новые цветы в течение целого года с относительно небольшими перерывами.

OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками опытных цветоводов относительно правильного ухода за орхидеями. И они посоветовали комбинировать два подхода, которые обеспечат наилучший результат.

Опрыскивание

Поскольку растение получает ощутимую часть влаги и питательных веществ из воздуха, опрыскивание ему действительно необходимо. Процедуру следует проводить хотя бы раз в 10 дней. В сухие сезоны, например, когда в доме работает отопление, можно несколько увеличить его частоту.

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Для опрыскивания важно брать отстоянную или отфильтрованную воду. Она будет мягче, чем только что набранная из-под крана, и не оставит на листьях пятна извести, которые могут нанести им вред.

Еще один способ обеспечить растению увлажнение через листья, это обустроить для него поддон с водой. В таком случае горшок с цветком ставят в широкую и неглубокую емкость, наполненную галькой или гравием и водой. Дно горшка при этом должно находиться выше уровня воды – на камнях. В таком случае жидкость не будет поступать к корням, а постепенно испаряясь, будет поглощаться растением через листья. Нужно будет лишь время от времени доливать воду в поддон, чтобы поддерживать более или менее стабильный уровень влажности воздуха вокруг орхидеи.

Полив

В поливе орхидей критически важно не перелить растение, ведь это приведет к загниванию корней и его гибели. Цветок лучше перенесет непродолжительную засуху, чем избыток влаги. Именно поэтому эксперты по выращиванию этих растений рекомендуют метод замачивания 15х15.

Горшок с орхидеей, который должен иметь дренажные отверстия в дне, погружают в большую емкость, наполненную мягкой водой комнатной температуры. Растению дают 15 секунд на то, чтобы впитать столько влаги, сколько ему нужно, а затем ставят горшок стекать на 15 минут. После этого в субстрате должно остаться оптимальное количество воды, и его можно возвращать на место.

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