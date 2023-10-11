Как избавиться от конденсата на окнах: основные советы

Конденсат на окнах появляется из-за холодной температуры и влажного воздуха в помещении. Некачественная вентиляция не дает водяному пару попасть наружу, поэтому повышается влажность и это со временем может привести к появлению плесени.

На образование конденсата также влияет пар во время приготовления пищи и стирка. Но OBOZREVATEL собрал основные советы, которые помогут справиться с этим.

Осенью и зимой больше всего образуется конденсат, потому что из-за отопления, температура внутри становится выше, чем на улице.

Изоляция стен

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо провести внутреннюю или внешнюю изоляцию стен, если это возможно. Этот способ требует финансовых вложений и усилий, но так вы сбережете тепло зимой, а прохладную температуру летом. Также можно сократить расходы на отопление.

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Вентиляция

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении с повышенной влажностью. Если вы решили побыстрее избавиться от теплого пара после принятия душа и не закрыли дверь в ванную комнату, то обязательно откройте окно, чтобы влага быстрее испарилась.

Стирка

Старайтесь сушить одежду на балконе, на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате, чтобы избежать увеличения влажности дома.

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