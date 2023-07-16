Как сделать, чтобы машина блестела: доступны лайфхаки

Автомобиль быстро загрязняется из-за неблагоприятной погоды или пыли. Водителям хочется, чтобы их машина выглядела как новая после мойки.

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Блоггерша Мила Шантель опубликовала видео в социальной сети TikTok, где показала, как вымыть машину до блеска. Она поделилась несколькими лайфхаками, которые помогут быстро справиться с этим.

Шантель рекомендует использовать резиновую швабру для ковриков. Благодаря гладкому резиновому лезвию можно вычистить все волосы из ткани. Затем следует пропылесосить коврики, чтобы удалить остатки мусора.

Также используйте cleaning slime – это жидкий и липкий гель, с помощью которого можно вычистить все крошки и загрязнения в труднодоступных местах. Пыль и грязь прилипают к гелю.

Эфирное лимонное масло сделает ваш кожаный салон блестящим и ароматным. Для этого добавьте пару капель масла на чистую тряпку и протрите все необходимые поверхности.

А чтобы ваш автомобиль блистал снаружи, используйте мягкую швабру из микрофибры. Смочите ее в воде и осторожно протрите необходимые участки. Затем промойте все водой.

Чтобы вымыть фары, разрежьте лимон пополам и насыпьте на него соду. Круговыми движениями протрите фары, и они будут чистыми и блестящими.

Также блоггерша под ником strange_daze_ опубликовала видео в TikTok, где поделилась своими советами по уборке в машине.

Девушка протирает маской для лица панели в авто. Она уверяет, что это быстро удаляет всю пыль.

Также она использует слайм (это детская игрушка, которая по консистенции похожа на желеобразный материал), чтобы избавиться от мусора в труднодоступных местах.

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