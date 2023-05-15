Как сделать, чтобы летом одежда не прилипала к телу: простые и доступные способы

Лето – прекрасная солнечная пора, если бы не одно "но". Постоянно липнущая к телу одежда может создавать максимальный дискомфорт.

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Причиной зачастую является статическое электричество, которое, в общем-то, не несет никакой опасности, но влечет эстетическую непривлекательность. Как сделать, чтобы летом одежда не прилипала к телу, разбирался OBOZREVATEL.

Способ 1. Увлажните кожу

Если причиной прилипания одежды является статическое электричество, следует увлажнить кожу. Идеально подойдет ваш любимый лосьон для тела. Одеваться можно только после того, как средство полностью впитается в кожу.

Способ 2. Тальк

Специалисты советуют использовать тальк или обычную гипоаллергенную детскую присыпку. Эти средства следует полностью втирать, иначе на коже и на одежде могут остаться следы. Особенно это касается темных вещей.

Способ 3. Долговременные меры

Постоянное и качественное увлажнение воздуха будет отличной профилактической мерой. Можно использовать специальный прибор или регулярно производить влажную уборку. В сухую погоду советуют поставить в углах комнаты емкости с чистой прохладной водой.

Как быстро снять наэлектризованность

Если вам срочно нужно снять на электризованность на одежде, достаточно трех простых шагов.

Шаг 1. Возьмите небольшое махровое полотенце, смочите его водой и тщательно отожмите.

Шаг 2. Пройдитесь им по наэлектрелизованной одежде.

Шаг 3. В качестве профилактики можно провести смоченным полотенцем по текстильным изделиям в доме: дивану, пледу, стульям с обивкой и т.д.

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