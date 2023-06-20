Как сделать, чтобы кусты лаванды были пышными и быстро росли: секреты полива

Есть три основных причины посадить во дворе лаванду: она прекрасно пахнет, украсит любую клумбу и может спасти от назойливых насекомых. В целом лаванда – неприхотливое растение, однако следует правильно соблюдать режим полива.

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Сразу стоит подчеркнуть, что лаванда не любит переувлажнения. Как сделать, чтобы кусты были пышными и быстро росли, рассказало издание Porady Interia.

Лаванде необходимо обеспечить надлежащие условия. Во-первых, ей нужно солнечное место, а во-вторых, водопроницаемый субстрат, поскольку эти растения не переносят избытка влаги. Если не позаботиться об этих ключевых моментах, даже регулярный полив лаванды не сделает ее пышной и ароматной.

Как поливать лаванду

Лаванда – засухоустойчивое растение, поэтому нуждается в поливе только в длительные жаркие периоды. Следует проверять состояние верхнего и глубокого слоев почвы – если они очень сухие, можно начинать полив.

Поливать нужно только почву под лавандой и то – не очень обильно. Избыток влаги приведет к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Лаванду в горшках поливают чаще, но очень умеренно, чтобы предотвратить затопление корневой системы.

Для полива достаточно простой воды. Но иногда можно побаловать растение кальциевым удобрением. Приготовить его очень легко: следует измельчить скорлупу от нескольких яиц, залить водой, а затем все сварить. Приготовленную таким образом смесь оставляют примерно на неделю, не забывая перемешивать хотя бы раз в день. Этим удобрением можно поливать лаванду раз в месяц.

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