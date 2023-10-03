Как сделать, чтобы ковер не скользил: что положить под него

Большой ковер или компактный коврик способен завершить дизайн любого помещения, собрать мебель в полноценную композицию и создать в доме настоящий уют. Но они же могут стать причиной неожиданной проблемы, начав скользить по напольному покрытию. Тогда и сам ковер может начать некрасиво сбиваться, и пользоваться им будет неудобно.

К счастью, существует немало способов предотвратить эту неприятность. OBOZREVATEL собрал все действенные советы.

Фиксация мебелью

Если продумать обстановку так, чтобы края ковра прижимали тяжелые предметы мебели, такие как шкаф или диван, проблемы скольжения можно избежать. Тем более что такие габаритные объекты передвигают не очень часто. К тому же такой метод не требует дополнительных средств.

Специальные подкладки

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Нашить или наклеить фиксирующую подкладку на ковер можно прямо в магазине, где вы его приобретаете. Ее подбирают в зависимости от размера и толщины ковра, а также материала, из которого изготовлен он и напольное покрытие. Она может быть полиуретановой, резиновой, шерстяной, на клейкой основе и т.д. Такой материал будет надежно держать ковер на месте. Добавить его можно и позже, купив все необходимое отдельно. Однако стоит такая подложка достаточно дорого.

Прорезиненные или силиконовые уголки

Действие этих уголков аналогично действию фиксирующей подложки. Закрепляются они в основном в углах ковра и удерживают его на месте. Но с большой площадью покрытия могут не справиться.

Ковровая лента

С ее помощью укладывают ковровое покрытие. Но ее можно использовать и для фиксации. Такие ленты бывают двусторонние, тканевые, пролипропиленовые и т.п. Правильно подобранная лента справится даже с большим и тяжелым ковром. Впрочем, после каждого снимания ковра на чистку такая лента будет держать все хуже. Так что долговечным такое решение назвать нельзя.

Силиконовый герметик

Это средство не только хорошо блокирует щели, но и может удержать на месте небольшой коврик. Но для этого его нужно правильно наносить. Необходимо взять 100% силиконовый герметик, нанести его на изнанку ковра и аккуратно размазать шпателем. Средство оставляют высыхать на ночь. После этого он должен хорошо удерживать покрытие на полу.

Жидкий латекс

Это средство наносится примерно так же, как и герметик. И действует приблизительно с такой же надежностью.

Горячий клей

Приклеивать им ковер к полу нет необходимости. Термопластичный клей тоже можно наносить на обратную сторону ковра, как латекст или силикон. Когда он полностью высохнет, то образует антискользящее покрытие.

Мебельная липучка

Липкая лента, с помощью которой можно клеить к стене нетяжелые предметы, как картины или фотографии, сработает и с не слишком толстым ковром. Одну половину нужно наклеить на пол, а другую – на изнанку ковра. А дальше соединить их между собой, как липучку на одежде или обуви.

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