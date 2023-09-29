Как и чем отмыть любимые игрушки ваших детей: четыре спасательных метода

На детских игрушках накапливается много пыли и грязи, что создает благоприятные условия для размножения микробов. Чтобы защитить ребенка от бактерий и вернуть игрушке привлекательный внешний вид, необходимо регулярно их чистить.

Родители считают, что пятна от чернил или желтизны уже нельзя удалить, но они ошибаются. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться со стойкой грязью.

Антисептик для рук

Такое дезинфицирующее средство идеально подойдет для пятен от чернил. Оно не только удалит следы от ручки, но и уничтожит все бактерии. Опрыскайте нужный участок раствором и тщательно протрите салфеткой или чистой тряпкой.

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Повторяйте процедуру, пока полностью не очистите игрушку.

Кондиционер для белья

Если у куклы во время игр запутались волосы и вам кажется, что им уже невозможно вернуть привлекательный вид, то это не так. Вам понадобится кондиционер или ополаскиватель для белья. Он поможет удалить грязь и сделает волосы блестящими и гладкими.

Нанесите на руки несколько капель средства и легкими движениями натрите волосы. Можете разделить его на отдельные прядки, чтобы было удобнее. Необходимо, чтобы жидкость полностью намочила волосы. Оставьте куклу на час, а затем расчешите расческой и смойте кондиционер теплой водой. Вытрите насухо полотенцем и еще раз расчешите.

Но не используйте фен, потому что он может повредить волосы.

Морозильная камера

Мягкие игрушки можно постирать в стиральной машинке, следуя советам на этикетке. Это очистит ткань от грязи и микробов, но это не поможет избавиться от пылевых клещей. Положите игрушки в морозилку на ночь. Низкая температура уничтожит вредителей. Также иногда можете пылесосить мягкую игрушку.

Пищевая сода

На пластиковых игрушках часто появляются желтые пятна, но сода поможет вернуть цвет и блеск. Смешайте соду с водой, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на требуемые участки и оставьте на несколько часов. Затем протрите влажной тряпкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать магический раствор из четырех ингредиентов, который поможет надолго избавиться от пыли.

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