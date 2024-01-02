Как сделать, чтобы кактус зацвел: простые советы для ленивых

Кактус – это многолетнее цветущее растение, которое часто выбирают в свои дома из-за необычного вида и неприхотливости в выращивании. Но вазон может и не порадовать своим цветением, если не создать подходящие условия для этого.

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OBOZ.UA нашел простые советы, которые будут способствовать появлению бутонов. Не все кактусы способны цвести, если на них есть золотистые колючки или густое белое опушение, то цветов не ждите.

Существует распространенное мнение среди хозяек, что чем больше ухаживать за растением, тем лучше оно будет расти и развиваться. Возможно, на другие вазоны это действует, но это точно не об кактусе. Тропическое растение может не зацвести из-за частого полива, большого горшка, солнечного места на подоконнике или чрезмерной подкормки.

Заставить кактус цвести не сложно, главное выбрать подходящий период для этого. С ноября по март устраивайте ему "сухой сезон". Поливайте вазон раз в три-четыре недели по капле воды, этого достаточно чтобы растение не начало увядать.

Также перестаньте подкармливать кактус и посадите его в меньший горшок. Выберите подходящее место для вазона, подойдет солнечный подоконник, но избегайте горячих батарей.

Нельзя беспокоить кактус и часто перемещать его. Когда появится первый бутон, отверните вазон от света, чтобы он не увял.

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