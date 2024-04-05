Как сделать, чтобы дома всегда было чисто: пять советов

Поддержка чистоты в доме – это сложная задача, особенно, если у вас плотный график. Поэтому иногда мы можем заметить, что в нашем доме царит хаос и беспорядок.

Когда в доме скапливается куча мусора, вещи лежат не по своим местам и тому подобное, кажется, что уборка займет целую вечность. Но издание npr поделилось методом пяти вещей, который поможет вам структурировать и упростить этот процесс.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с беспорядком, поэтому не стоит этого стыдиться. Помните, что это не вы живете, чтобы служить вашему пространству, а оно существует, чтобы служить вам. Поэтому единственное, что важно, это то, чтобы вам было максимально комфортно жить в своем доме.

Метод уборки пяти вещей – это механизм, позволяющий понять, как вернуть беспорядочную комнату в нормальное состояние. Его суть состоит в том, что в любом пространстве есть только пять вещей, создающих хаос: мусор, посуда, белье, вещи, которым есть место, и вещи, которым нет места.

Мусор

Возьмите большой мусорный пакет и во время передвижения по комнатам складывайте туда все, что вы готовы выбросить. Не жалейте старые баночки, коробки и прочий хлам, думая, что он когда-нибудь может вам понадобиться.

Посуда

Соберите всю грязную посуду и положите ее в раковину, если там есть место, или сложите всю посуду на столешницу. Пока не стоит ее перемывать, ведь это отнимет много вашей энергии, поэтому, вероятно, вы не захотите двигаться дальше.

Белье

Соберите в корзину всю одежду, которая не лежит на своих местах. Возможно, что-то из этой одежды чистое, а что-то вы надели только раз, но не стоит тратить время на сортировку вещей. Если они лежат не в шкафу, то отправляются в бельевую корзину, а затем в стиральную машину.

Вещи, имеющие место

Это самый простой шаг, ведь он заключается в том, что вам просто нужно разложить все по своим местам.

Вещи, не имеющие места

Иногда наши вещи становятся беспорядком, потому что мы никогда не выбрали место для их хранения. Если у вас достаточно мотивации, то вы можете распределить их по категориям и найти им места. Но если у вас нет желания тратить на это время, то сложите все такие вещи в одну коробку и отложите ее.

После того, как вы завершили эти пять шагов, пора вынести мусор, помыть посуду и запустить стирку, если у вас есть на это силы. Однако даже если вы решите оставить все как есть, ваше пространство все равно будет казаться убранным.

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