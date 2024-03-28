Как освежить дом весной: эксперты дали советы по уборке

Весна – период не только романтики и обновления, но и генеральных уборок. Традиционную большую уборку накануне Пасхи можно начинать заранее, чтобы не откладывать все на последнюю неделю.

Специалисты говорят, что иногда уборка может иметь успокаивающий эффект. Рутинные действия по мойке пола или очистке кухни от хлама позволяют успокоиться и улучшить концентрацию, что полезно для психического и физического здоровья. Как освежить дом весной, рассказало издание Express.

Бенджи Льюис, британский дизайнер интерьеров, поделился советами о том, как эффективно и качественно убрать и освежить дом. Некоторые простые задачи по уборке – отличный способ начать новый сезон после "зимней спячки".

Совет 1

В первую очередь стоит избавиться от лишней пыли. Вынесите ковры на улицу, чтобы хорошенько их встряхнуть. Ковры могут быть настоящими рассадниками бактерий, поэтому следует также регулярно их мыть. Лимонная кислота (развести в воде в пропорции 1:1) быстро справится с устаревшими пятнами. Пригодятся также сода и уксус. Если ковер имеет в составе шерсть, вискозу или шелк – не пытайтесь использовать подручные средства, такие ковры следует сдать в химчистку.

Совет 2

Пора также сменить постельное белье, постирать не только наволочки и пододеяльники, но и разнообразные пледы или покрывала.

Совет 3

Во время уборки поместите все чистящие средства в переносную корзину. Этот шаг поможет ускорить процесс – вам не придется каждый раз бегать к полкам. Предварительно убедитесь, что у вас есть все необходимые моющие средства, а также защитные перчатки, щетки, тряпки, губки и т.д.

Совет 4

Используйте соответствующую ткань. Для достижения наилучшего результата важно использовать правильные материалы. Оптимальным вариантом является микрофибра. Для вытирания бокалов и посуды лучше использовать полотенце из тонкого льна.

Совет 5

Используйте подходящие чистящие средства, учитывая нюансы относительно материала и типа поверхностей. Проверьте этикетки, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные средства, в противном случае вы рискуете повредить мебель. Все домашние лайфхаки следует сперва тестировать на небольшой скрытой поверхности.

Следует также позаботиться о безопасности. Эксперт подчеркнул, что в перчатках из латексной резины руки потеют, особенно при использовании горячей воды с мылом. Перчатки из нитрила более удобны, но их нужно использовать осторожно при работе с коррозионными химикатами.

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