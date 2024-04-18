Как сделать, чтобы дома приятно пахло: рецепт простого домашнего диффузора

Никто не возразит, что приятный аромат в доме может мгновенно поднять настроение. Он создает атмосферу уюта, комфорта и расслабления.

Ароматические свечи и специальные ароматизаторы – это первое, что приходит в голову, но они могут быть дорогими и непрактичными. Поэтому House Digest рассказал, как сделать эффективный и бюджетный диффузор своими руками.

Если вы опытный хозяин или хозяйка, то, вероятно, знаете, что эфирные масла способны сделать с вашим домом что-то невероятное. Однако специальные диффузоры для них могут быть непомерно дорогими. А если у вас большой дом, то, вероятно, вам нужно будет покупать несколько единиц.

К счастью, есть простой и доступный способ распространить по всему дому ваши любимые ароматы, не тратя лишних усилий и средств.

Как сделать домашний диффузор

Для того, чтобы наполнить свой дом уютом, вам понадобится всего два ингредиента: эфирное масло и гималайская соль.

Соль является отличным абсорбентом, который может поглотить лишние и неприятные запахи. А если добавить к нему эфирное масло, то она еще и будет излучать приятный аромат.

Все что нужно сделать для того, чтобы освежить весь дом – взять несколько небольших емкостей, насыпать в них пару столовых ложек кристаллов соли и добавить туда несколько капель эфирного масла. Если вы хотите создать атмосферу чистоты, то эксперты советуют выбирать мятные или цитрусовые ароматы.

Затем перемешайте соль и расставьте ее по комнатам.

Если спустя некоторое время вы заметили, что соль перестала излучать приятный аромат, то просто добавьте к ней еще несколько капель масла. А вместо того, чтобы просто выбросить диффузор через несколько недель, вы можете использовать его как расслабляющую соль для ванны.

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