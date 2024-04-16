Как отчистить грязный диван водкой: необычный способ

Диван – это один из самых важных предметов мебели в доме. Он служит местом отдыха, встреч с друзьями и семьей, а также для чтения, просмотра телевизора и других развлечений.

Однако со временем диван может загрязниться и приобрести неприятный запах, особенно, если у вас есть животные. О том, как от него избавиться рассказала инфлюэнсер Кэти Пулман в TikTok.

Существует множество способов придать дивану свежести, но некоторые из них могут быть вредны для здоровья или окружающей среды.

Как почитать диван водкой

Водка – не только алкогольный напиток, но и эффективное средство для чистки и удаления неприятных запахов.

Для того чтобы не повредить свою мебель и качественно ее очистить, нужно смешать воду и водку в соотношении 1:1. Затем налить раствор в распылитель и распылить его над диваном.

Если у вас нет под рукой водки, вы можете использовать обычный спирт, но в таком случае добавьте к нему больше воды.

Поскольку в водке содержится спирт, когда вы нанесете раствор на диван, бактерии, которые и являются виновниками неприятного запаха, погибнут. Поэтому примерно через 30 минут, когда ваша мебель высохнет вы сможете снова наслаждаться чистотой и свежестью.

Это лайфхак вы также можете использовать для того, чтобы освежить ваши ковры, одежду и т.д.

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