Как сделать, чтобы дома приятно пахло: гости будут в восторге

Хозяева украшают дом праздничным декором, ищут оригинальные рецепты и выбирают красивые наряды, чтобы как следует подготовиться к приходу гостей на новогодние праздники. Но не стоит забывать и об аромате в доме, потому что именно это создаст уютную и приятную атмосферу.

Видео дня

Блоггерша под ником @kellythecleaninggirl опубликовала интересное видео в социальной сети TikTok, где поделилась полезным лайфхаком. Вы сможете нейтрализовать резкие запахи из кухни.

Чтобы наполнить дом приятным ароматом, вам понадобится любимое эфирное масло и специальные мебельные накладки. Это небольшие "подушечки", изготовленные из силикона или ткани. Вы можете приобрести их в магазине с хозяйственными товарами или заказать в интернете. Их надевают на ножки стульев и другой мебели, чтобы не повредить пол.

Вам нужны именно тканевые накладки. Выберите запах эфирного масла, который вам нравится и нанесите несколько капель на "подушечки". Затем прикрепите их в разные места в квартире, например, к шкафу, стулу или туалету. Главное, чтобы их не было не видно.

Регулярно смачивайте накладки маслом, чтобы дом был наполнен приятным ароматом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выбрать фирменный аромат для дома и как это влияет на хозяев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.