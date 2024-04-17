Как сделать, чтобы дома было идеально чисто и пахло как в СПА: лайфхак

Поддержание чистоты в доме требует постоянных усилий. Пятно здесь, немного пыли там – убирать что-то приходится постоянно, и помочь с этим могут домашние средства.

Так энтузиасты по уходу за домом рекомендуют всегда держать под рукой самодельный раствор, который позволит легко чистить поверхности, а вдобавок оставит по себе действительно приятный запах. OBOZ.UA рассказывает, как его приготовить.

Все, что вам понадобится, это вода и немного кондиционера для белья с любимым ароматом. Разведите средство в соотношении 1:3. К примеру, добавьте к одному колпачку кондиционера три колпачка воды. Этого количества хватит достаточно надолго, ведь использовать смесь нужно достаточно экономно.

Заведите для этого раствора отдельную тряпку. Лучше всего подойдет микрофибра, бамбуковое волокно или нетканый материал. Наносите на нее средство небольшими порциями и используйте для чистки. Таким раствором, например, хорошо вытирать пыль, чистить стены от пятен, снимать остатки наклеек или удалять пятна от воды в ванной. Им даже можно опрыскивать ковры и мягкую мебель перед уборкой пылесосом, чтобы собрать с них больше шерсти домашних животных.

Но не забывайте смывать остатки раствора, а затем протирать обработанную поверхность насухо. Если оставлять кондиционер несмытым, он со временем превратится в липкую пленку. Все из-за особенности этого средства – оно предназначено для того, чтобы обволакивать волокна ткани, именно так достигается мягкость тканей. При этом кондиционер обладает свойством накапливаться, поэтому его не стоит использовать во время каждой стирки, а также смывать в процессе уборки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро убрать с пола шерсть и мелкий мусор без пылесоса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.