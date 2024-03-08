Как сделать, чтобы букет тюльпанов стоял дольше: в какую воду ставить и где лучше всего держать ночью

Тюльпаны – нежные весенние цветы, так прекрасно выглядящие в букете. Но если неправильно их поставить в вазу, увянут они довольно быстро. Поэтому стоит заранее запастись лайфхаками, как сохранить букет свежих тюльпанов надолго.

Все секреты знают профессиональные флористы. OBOZ.UA поинтересовался их экспертными советами. Пригодятся они и для других видов цветов.

Снимите упаковку и обрежьте стебли

Чтобы тюльпаны дольше радовали своим видом, они должны хорошо впитывать воду из вазы. Для этого с букета сразу нужно снять упаковку. Пленка препятствует доступу стеблей к воде. Также следует снять нижние листья и сделать свежий срез на цветах. Старый скорее всего успел подсохнуть и пропускает жидкость плохо. Срезать стебли нужно под углом примерно 45 градусов, чтобы сделать площадь контакта с водой максимальной.

Держите букет в холоде

Чем холоднее будет воздух вокруг букета, тем дольше он будет оставаться свежим. Для этого ставьте тюльпаны только в холодную воду. Можно даже периодически бросать в вазу кубики льда, чтобы поддерживать низкую температуру. Также следует на ночь выносить вазу на балкон. И наоборот – избегайте хранения букета вблизи источников тепла и на солнце – такие условия его быстро испортят.

Меняйте воду в вазе

В воду, в которой стоят тюльпаны, быстро попадут бактерии, которые ускорят загнивание стеблей и порчу букета. Поэтому ее нужно довольно часто менять. Наливать тюльпанам свежую воду нужно по меньшей мере каждый день, а еще лучше – дважды в день. Перед тем как погрузить в нее цветок, зажимайте пальцем место среза. Это позволит избежать образования пузырька воздуха, который будет препятствовать доступу воды к растению.

Выберите правильную вазу

Тюльпанам лучше подходят неглубокие сосуды. Достаточно, чтобы вода покрывала стебли на несколько сантиметров выше среза. В крайнем случае можно просто налить немного жидкости. Также проследите, чтобы горлышко вазы не сжимало цветы. Этот вид любит пространство, поэтому должен стоять в свободной вазе.

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