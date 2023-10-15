Как сделать ароматизатор для шкафа своими руками: интересная идея

Ароматы для дома способны создать особый уют, а иногда даже остаться с вами и за его пределами, если это, например, аромат, остающийся на одежде после хранения в шкафу. Такие средства могут служить нескольким целям – отпугивать моль, защищать одежду от неприятного запаха, который может появиться во время длительного хранения, а также просто создавать приятную атмосферу.

Конечно, можно приобрести готовый ароматизатор, но он не всегда будет полностью соответствовать вашим вкусам и, скорее всего, будет содержать химические компоненты. OBOZ.UA рассказывает, как изготовить такое средство для шкафа самостоятельно из натуральных составляющих.

Все, что вам понадобится, это:

сода;

ваше любимое эфирное масло;

небольшая емкость;

пищевая фольга.

Приятный запах в шкафу обеспечит эфирное масло, которое вы можете выбирать по своему вкусу. Сода же станет для нее надежным эмульгатором, чтобы ароматизатор долго сохранял свои качества. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на масло лаванды, ведь этот запах хорошо отпугивает моль. Но подойдут также цитрусовые запахи, мята, эвкалипт, любая хвоя – спокойно ориентируйтесь на свой личный вкус.

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Чтобы собрать ароматизатор, насыпьте в маленькую емкость небольшое количество соды – чайной ложки или двух будет достаточно. На соду нанесите несколько капель масла, чтобы порошок был едва увлажнен. Далее накройте емкость фольгой и проделайте в ней несколько отверстий с помощью зубочистки.

Такую емкость нужно разместить в шкафу так, чтобы она не мешала доставать оттуда вещи. К примеру, на верхней полке, где лежит одежда не по сезону.

Заменять самодельный ароматизатор нужно, когда вы почувствуете, что старый начал терять свои свойства. В таком случае извлеките емкость и наполните ее содой с эфирным маслом снова.

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