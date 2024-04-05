Как сажать плодовые деревья, чтобы точно принялись: советы

Весна – пора украшать свой сад новыми деревьями, в том числе плодовыми. Если вы принимаетесь за данное дело впервые, это может вызвать у вас определенное волнение – справитесь ли, приживется ли саженец.

Эксперты по садоводству убеждают: это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, правильно подготовиться к посадке дерева и тогда вы избежите всех типичных ошибок. OBOZ.UA расскажет об всех тонкостях подробнее.

Как выбрать место

Большинство плодовых деревьев нуждаются в большом количестве солнца – именно под его лучами созревают урожаи. Поэтому на затененных участках их высаживать не рекомендуется. Не забывайте также учитывать, что молодые деревца с течением времени тоже вырастут и будут затенять место возле себя. Это тоже важно иметь в виду при выборе места. Новый житель вашего сада не должен мешать другим деревьям, кустам, клумбам или грядкам в перспективе.

Учтите, что для плодовых деревьев лучше всего подходят легкие почвы – супесчаные или суглинистые, но в целом они хорошо приживаются практически где угодно. Однако учтите, не застаивается ли в этой зоне влага. Избыток воды может привести к загниванию саженца.

Если можете, не сажайте молодые деревца там, где уже росли плодовые деревья. В почве могут остаться возбудители болезней и вредители, способные погубить саженец. Но если участок под сад невелик, то постарайтесь хотя бы чередовать виды. Не сажайте вишню, там, где была вишня, сливу на месте сливы, а яблоню – где росла яблоня.

Как подготовить саженцы

Выращенные в питомниках молодые деревца в особой подготовке не нуждаются. Их важно перенести в землю как можно скорее. Если вам все же придется хранить саженец какое-то время, положите его в прохладном и темном месте.

В любом случае, перед высадкой, снимите с растения любую упаковку и замочите его корни в воде на несколько часов (обычно от 3 до 8). Можно добавить в воду немного укоренителя.

Как сажать плодовые деревья.

Яма, в которую вы будете вкапывать дерево, не должна быть меньше 50 х 50 х 50 см, но все равно ориентируйтесь на размеры корней саженца – им должно хватать места. На дно ямы положите некислый торф или любую перепревшую органику, но присыпьте ее слоем земли, чтобы корни не контактировали с удобрением напрямую.

Засыпайте саженец землей постепенно, уплотняя каждый новый слой подсыпанного грунта. Точка прививки должна находиться на уровне примерно 5 см над поверхностью. В заключение щедро полейте молодое дерево.

Как ухаживать за саженцем

Обязательно поставьте возле саженцу опору и подвяжите к ней ствол – это защитит дерево от ветра, животных или случайного наклона. Если вы при посадке повредили какую-то часть растения, обработайте травмированное место садовым варом. И обязательно уберите сорняки вокруг ствола.

В первые несколько недель следите за тем, чтобы земля вокруг саженца оставалась увлажненной. Поливайте его по мере необходимости. Лучше делать это чаще, но в умеренных количествах – так вы избежите перелива.

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