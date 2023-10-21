Как сажать луковицы цветов осенью: профессиональные советы

Осенью хозяева уделяют много времени огородным работам, чтобы вовремя собрать урожай и подготовить участок к следующему сезону. Если вы хотите, чтобы ваш двор украшали красивые цветы весной, то нужно сажать луковицы уже сейчас.

OBOZ.UA собрал профессиональные советы, которые помогут справиться с этим. Нужно создать благоприятные условия для того, чтобы цветы смогли перезимовать и обильно цвести в следующем году.

Место

Выбирайте солнечное и не ветреное место, чтобы цветы смогли быстро приспособиться к участку. Избегайте слишком влажных и тенистых мест, потому что это может привести к гниению луковиц.

Почва

Удобряйте почву компостом и перегноем, но не свежим, потому что он слишком концентрирован для растений. Земля должна быть рыхлой и хорошо дренированной.

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Цветы

Выбирайте луковицы без повреждений и признаков болезни. Очистите их от земли и старых корней. Для профилактики различных заболеваний и появления вредителей обработайте луковицы раствором марганцовки или фунгицида.

Посадка

Соблюдайте правильную глубину и расстояние между луковицами. Все зависит от сорта цветов и размера луковиц. Лунка должно быть около 15-16 сантиметров в глубину, а расстояние между луковицами 25-30 сантиметров.

Уход

После посадки цветов необходимо ухаживать за ними вплоть до зимы. Почва должна быть влажной, время от времени разрыхляйте ее и удаляйте все сорняки. При необходимости подпитайте растения слабым раствором комплексных удобрений.

Также сделайте мульчирование. Чтобы защитить от сильных морозов и грызунов, укройте грядки опилками, соломой или листьями.

Ранее OBOZ.UA публиковал список неприхотливых цветов, которые выдерживают холод и их можно посадить осенью.

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