Как сажать клубнику, чтобы ягоды были большие и сладкие: советы

Клубника плохо переносит холод. Часто огородники высаживают ее на грядки слишком рано, и растение просто замерзает.

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Чтобы получить щедрый и вкусный урожай, кусты клубники рекомендуют подкармливать. Можно использовать минеральные удобрения, ведь растениям после зимы необходим азот. Помет, навоз и другие органические удобрения также хорошо подкормят грунт. OBOZREVATEL подобрал лучшие советы, которые помогут правильно посадить клубнику весной и вырастить крупные и сладкие ягоды.

Какой должна быть температура

Огородники говорят, что чаще всего посадку клубники начинают с середины апреля. Дело в том, что все зависит от погодных условий. Клубника не переносит холод, поэтому следует дождаться стабильной плюсовой температуры и отсутствия заморозков.

Температура воздуха должна установиться а на уровне +10º+15º С, а температура почвы в верхнем слое – +8º + 9º С.

Кислотность почвы

Идеально для клубники подойдут следующие типы почв:

чернозем

супески

суглинок

Главное, чтобы почва имела нейтральную кислотность. Лучше не сажать клубнику в долине – так дождевая вода будет застаиваться. Холмы выбирать тоже не стоит – вода будет быстро стекать и кусты пересохнут.

Правила посадки клубники

1. Перекопайте землю.

2. Добавьте в грунт компост или пепел в пропорции 200 г на 1 кв.м.

3. Чтобы растение не болело и не страдало от вредителей, замочите корешки в противопаразитарном растворе.

4. Укоротите корни клубники до 20–25 см. Обычно кусты сажают по однорядной схеме. Расстояние между рядами должно быть не более 1 м, а между кустами – 20-30 см.

Но можно выбрать и "ковровый" способ – расстояние между кустарниками будет 25-35 см. В каждую ямку насыпают 1 столовую ложку золы и помещают корень растения. Затем почву следует осторожно утрамбовать, чтобы не было воздушных карманов.

5. Посадив клубнику, нужно ее полить. Под каждый куст следует наливать 2-3 л воды.

6. В качестве профилактики от сорняков можно использовать солому, хвою или мелкую кору, насыпав их под кусты.

7. Эксперты советуют подрезать усики во время роста, чтобы рассада хорошо прижилась.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая подкормка поможет вырастить большой урожай клубники.

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