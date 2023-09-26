Как самостоятельно почистить замшевый диван: 4 совета, которые помогут даже новичкам

Замшевые диваны, изготовленные из нижней части кожи или из похожего на ощупь синтетического материала, выглядят стильно и современно. Замша более долговечна, чем некоторые другие ткани, однако с уходом часто возникают проблемы.

Замша менее устойчива к пятнам, способна накапливать пыль и мусор, что придает дивану довольно неприглядный вид. Как самостоятельно почистить замшевый диван, рассказали эксперты издания Apartment Therapy.

Следуя правильным шагам чистки и избегая распространенных ошибок, можно сохранить великолепный вид замшевой мебели на долгие годы. Предлагаем пошаговую инструкцию, как почистить замшевый диван.

Вам понадобится:

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пылесос с мягкой щеткой;

салфетка из микрофибры;

пятновыводитель из замши;

дистиллированный белый уксус (по желанию);

вода

сухая ткань или бумажное полотенце;

пищевая сода;

щетка для замши;

фен

Как почистить замшевый диван

Очистка замшевого дивана заключается не только в удалении мусора, но и в предотвращении повреждения материала.

Избегайте использования химических веществ, поскольку многие из них могут привести к изменению цвета и повреждению ткани. Чрезмерное количество влаги также может причинить вред, поэтому не следует брызгать водой на диван и использовать неотжатую тряпку.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Первый шаг в очистке любой обивки состоит в удалении видимой грязи, пыли и мусора. Стивен Ип, президент бостонской клининговой компании Cleanzen, рекомендует пылесосить диван с помощью мягкой щетки для пылесоса. Не забудьте о щелях и нижней части подушек.

Шаг 2. Протрите диван влажной тряпкой. Перед использованием слегка намочите салфетку из микрофибры, удалив как можно больше воды. Затем протрите всю поверхность дивана.

Шаг 3. Удалите все пятна. Способ очищения пятен зависит от причины их возникновения . Дженнифер Родригес, руководитель отдела гигиены PRO Housekeepers, рекомендует использовать специальный пятновыводитель, которое не повредит материал. Если вы хотите сделать свой очиститель, следует взять дистиллированный белый уксус и разбавить его водой. Осторожно протрите диван влажной тканью. Но сперва обязательно проверьте средство на незаметном участке, чтобы не повредить замшу.

Особо стойкие пятна, такие как чернила или цветные карандаши, эксперты советуют аккуратно потереть белой резинкой. Не используйте розовую резинку, поскольку она может оставить следы.

Масляные пятна сначала промокните сухой тканью и бумажным полотенцем, а затем насыпьте немного пищевой соды. Через несколько часов очистите место щеткой для замши.

Шаг 4. В конце воспользуйтесь феном (включите прохладную или немного теплую температуру), чтобы высушить участок, который вы только что очистили. Родригес рекомендует использовать мягкую замшевую щетку, чтобы предварительно приподнять ворс.

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