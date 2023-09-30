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Как самостоятельно почистить тканевый диван от грязи: лайфхак от экспертки по уборке

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
252
Как самостоятельно почистить тканевый диван от грязи: лайфхак от экспертки по уборке

Убирая дом, хозяйки не всегда обращают внимание на диван, на котором тоже скапливается много пыли и грязи. Большинство думают, что нужно вызвать профессиональных уборщиков или покупать отпариватель или дорогостоящие химические средства.

Но эксперт по уборке под ником @vanesamaro91 опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась интересным лайфхаком. Такой легкий способ не отнимет у вас много сил и времени.

Вам понадобится полведра теплой воды и стиральный порошок. Добавьте небольшое количество и все перемешайте. Также можете добавить пять капель смягчителя для ткани, но не больше, чтобы не испортить материал.

Как самостоятельно почистить тканевый диван от грязи: лайфхак от экспертки по уборке
Видео дня

Далее намочите чистую белую тряпку из микрофибры. Она поможет легко избавиться от грязи, пыли и не оставит после себя ворсинок.

Как самостоятельно почистить тканевый диван от грязи: лайфхак от экспертки по уборке

Тщательно протрите диван и не забывайте регулярно промывать тряпку. Подождите, пока ткань высохнет и можете наслаждаться чистотой и свежестью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал магический раствор из четырех ингредиентов для уборки, который поможет избавиться от пыли.

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