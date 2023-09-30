Как самостоятельно почистить тканевый диван от грязи: лайфхак от экспертки по уборке

Убирая дом, хозяйки не всегда обращают внимание на диван, на котором тоже скапливается много пыли и грязи. Большинство думают, что нужно вызвать профессиональных уборщиков или покупать отпариватель или дорогостоящие химические средства.

Но эксперт по уборке под ником @vanesamaro91 опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась интересным лайфхаком. Такой легкий способ не отнимет у вас много сил и времени.

Вам понадобится полведра теплой воды и стиральный порошок. Добавьте небольшое количество и все перемешайте. Также можете добавить пять капель смягчителя для ткани, но не больше, чтобы не испортить материал.

Видео дня

Далее намочите чистую белую тряпку из микрофибры. Она поможет легко избавиться от грязи, пыли и не оставит после себя ворсинок.

Тщательно протрите диван и не забывайте регулярно промывать тряпку. Подождите, пока ткань высохнет и можете наслаждаться чистотой и свежестью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал магический раствор из четырех ингредиентов для уборки, который поможет избавиться от пыли.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.