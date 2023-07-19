Как самому почистить фильтр стиральной машины: способ сэкономить на ремонте

Причиной неприятного запаха из стиральной машины может стать забитый фильтр – ловушка для твердых частиц, которой оборудован каждый прибор. Когда он забивается, может появляться не только запах, но и избыточный шум или вибрации. В худших случаях это приводит к повреждению водяного насоса, проблемам с отжимом, а то и полному выходу машины из строя.

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К счастью, почистить фильтр стиралки можно самостоятельно. Алгоритм действий достаточно прост и понятен, а для самой чистки не понадобится специальных инструментов. OBOZREVATEL рассказывает о нем подробнее.

Меры безопасности

Перед чисткой фильтра обязательно отсоедините машину от электросети. Это нужно, чтобы избежать даже риска поражения током. Никогда не пытайтесь выполнять какое-либо техническое обслуживание при подключеной машине.

Убедитесь, что у вас есть под рукой полотенце или контейнер для сбора воды. Когда вы откроете фильтр, скорее всего, из него вытечет определенное количество, которое нужно будет сразу собрать.

Если в стиральной машине есть фильтр для горячей воды, убедитесь, что вода остыла, прежде чем приступать к очистке. Так вы убережете себя от ожогов.

Где находится фильтр

Обычно фильтр стиральной машины находится в нижней передней части. Но есть также модели, в которых он может размещаться сзади. Если вы не уверены в своем устройстве, найдите руководство к нему – бумажную копию или сканы документации в интернете.

Как почистить фильтр

Когда вы точно выясните, где в вашей машине находится фильтр, аккуратно снимите прикрывающую его заглушку. В зависимости от модели стиральной машины может потребоваться отвертка. Получив доступ к детали, начните медленно поворачивать фильтр против часовой стрелки, пока не сможете снять его. Подстелите под него полотенце, ведь на этом этапе может начать вытекать вода.

Аккуратно очистите снятую деталь от загрязнений. Также очистите место, к которому она крепится, изнутри. Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Очистив фильтр, осмотрите его на наличие признаков износа или повреждений. Сломанную деталь следует заменить, чтобы обеспечить и в дальнейшем оптимальную работу стиральной машины.

Когда фильтр будет готов, установите его на место и прокрутите несколько раз по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что он хорошо встал, чтобы из него во время работы прибора не начала вытекать вода.

Удалите остатки разлитой воды под местом, где находится фильтр. Только после этого прибор можно снова включать в сеть.

Помните, что частота, с которой вы должны чистить фильтр стиральной машины, зависит от того, как вы ею пользуетесь. В среднем профилактику нужно проводить каждые два-три месяца.

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