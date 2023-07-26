Как ретроградная Венера изменит жизнь всех знаков зодиака: гороскоп до 1 августа

Венеру привыкли называть планетой любви, но в астрологии она также отвечает за материальный достаток и социальные связи. Период ретроградной Венеры сформирует новые ценности и расставит приоритеты.

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По словам астрологов, планета будет ретроградной в течение 40 дней: с 22 июля по 3 сентября. Этот аспект повлияет на личную жизнь, уверенность в себе и доходы.

Овен

Ретроградная Венера поможет определить, что вам действительно важно в жизни. Старайтесь не слишком привязываться к прошлому и своим ожиданиям. Есть много вещей, которые вы не можете контролировать. Старайтесь показать то, что для вас самое ценное как в личном, так и в профессиональном плане. Вам нужно добиться баланса.

Телец

Первая неделя ретрограда принесет проверку. Хотите и способны ли вы ставить свой покой выше комфорта? Вероятно, вам придется принять вызовы, которые многое изменят в вашей стабильной жизни.

Близнецы

Вам нужно проявить изрядную гибкость, чтобы с достоинством выйти победителем в сложных ситуациях. Старайтесь не провоцировать конфликты и не быть слишком импульсивными. Не все получится так, как было запланировано, но способность адаптировать оптимистичный взгляд на жизнь помогут преодолеть трудности.

Рак

Вы сможете избежать ловушек и рисков, если будете смотреть на жизнь со всей прагматичностью. Сейчас не время для сомнений и страхов. Не позволяйте себе тратить энергию на негатив. Следуйте своим ценностям и приоритетам.

Лев

Ретроградная Венера состоится в вашем знаке, и этот транзит – идеальное время, чтобы определить правильное направление. Вместо того чтобы безоглядно спешить к финишу, важно восстановить связь со своими ценностями и верой. Это поможет вам двигаться вперед с большей уверенностью.

Дева

Иногда нужно просто верить, что мелочи уладятся сами собой. На этой неделе целесообразно сконцентрироваться на общей картине ваших планов. Возьмите на себя ответственность за поступки, но не зацикливайтесь на трудностях. Уверенно идите вперед. Вы не можете все контролировать.

Весы

Пора отпустить прошлое. Вы пережили глубокий эмоциональный кризис, впереди – длинный путь к исцелению. Сделайте первый шаг – возьмите ответственность за свое будущее. По всей вероятности, ваши отношения стали для вас настоящим испытанием. Просмотрите личные границы и не позволяйте никому испытывать на вас эмоциональные качели.

Скорпион

Вкладывайте время и энергию в то, что вы любите. Неделя заставит балансировать: с одной стороны, в карьере будет значительный прогресс, с другой – придется справляться с трудностями в личной жизни. Помните, что поступки говорят громче, чем слова.

Стрелец

Положительное мышление поможет расширить мировоззрение. Вы увидите новые возможности и сможете принять перспективные решения, которые повлияют на вашу карьеру. Пора выходить из зоны комфорта и двигаться к своим целям. Откажитесь от образа мышления, основанного на дефиците.

Козерог

Пора действовать медленно, но уверенно. В последнее время вы испытывали тревогу, желая исправить какую-то ситуацию в прошлом. Однако прошлое следует научиться отпускать. Не позволяйте страху или неуверенности остановить вас на пути к успеху, которого вы заслуживаете.

Водолей

Полная Луна в вашем знаке и ретроградная Венера означают начало чего-то нового. Это возможность для больших эмоций, карьерного роста и перспективных решений. Исследуйте и открывайте мир. Впереди у вас очень счастливый период.

Рыбы

Вы слишком долго сидели в неопределенности, не зная, какое решение принять и куда вообще двигаться. Когда вы не чувствуете ясности или уверенности, вы легко впадаете в режим паники. Дайте себе необходимую свободу для эмоций, однако не погружайтесь с головой в отрицательные мысли. Попытайтесь отвлечься и начать что-то новое.

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