Одна из важнейших недель лета: гороскоп для всех знаков

Астрологи советуют приготовиться к одной из важнейших недель лета. В ближайшие дни нас ждет новолуние, ретроградная Венера и транзиты Марса и Сатурна. Мир вокруг будет меняться независимо от наших стремлений и желаний – эти изменения следует осознать и принять.

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Луна обновится в знаке Рака, предвещая новое начало. Этот знак зодиака поможет найти ответы на важные вопросы, касающиеся дальнейшего направления движения. Квадратура Марса и Сатурна, которая произойдет в середине недели, может помешать всем новым начинаниям. По словам астрологов, 23 июля начнется период ретроградной Венеры, и длиться он будет до 3 сентября. Это не лучшее время, чтобы начинать романтические отношения или выводить существующие на новый уровень.

Овен

Неделя принесет испытания, особенно на работе. Из-за допущенной ошибки вероятны споры с коллегами, клиентами или руководством. Попытайтесь решить проблему дипломатическим путем, проявите выдержку и тактичность. Ретроградная Венера приведет к возникновению бывших на горизонте. Давать второй шанс отношениям или нет – решать вам, но звезды советуют не принимать поспешные решения и хорошо все взвесить.

Телец

Энергия этой недели будет сосредоточена в значительной степени на вашей семейной жизни. Астрологи рекомендуют найти баланс между работой и личной жизнью. Следует установить контакт с детьми и провести время с партнером. Ретроградная Венера принесет важные переосмысления, касающиеся именно отношений.

Близнецы

С завершением важного проекта придется подождать – грядут постоянные трудности и препятствия. Звезды рекомендуют проявить терпение и дисциплину. Даже если вы очень эмоциональны и расстроены, воздерживайтесь от импульсивных слов, которые могут негативно повлиять на ваш статус на работе. Ретроградная Венера будет побуждать провести больше времени в одиночку из-за желания завершить творческий замысел.

Рак

Неделя станет отправной точкой в этом году. Несмотря на то, что новолуние может быть эмоциональным и даже немного тревожным, оно поможет вам выяснить, как сильно вы изменитесь за последние несколько месяцев. Вам захочется стать лучшей версией себя: отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание, записаться в спортзал. В течение следующих шести недель, когда Венера станет ретроградной в вашем денежном секторе, внимательно проверяйте свои поступления и разумно формируйте бюджет.

Лев

Вам придется переосмыслить свои чувства. Неделя станет началом важных перемен в жизни. Однако судьбоносные события будут происходить не так быстро – у вас будет время, чтобы принять изменения и оценить новые перспективы, которые перед вами откроются.

Дева

На работе вы будете вести за собой весь коллектив. Вам захочется проявить активность и производительность. Конечно, вы будете ожидать вознаграждение за упорный труд. К сожалению, спор с клиентом или деловым партнером может помешать вашим планам. Ретроградная Венера – подходящее время для отдыха. Вам нужно найти вдохновение для новых проектов.

Весы

На этой неделе в вашей карьере наступит мощное новое начало. Однако не все так положительно. Ваша новая должность или повышение зарплаты не очень понравятся некоторым коллегам. От дружеской атмосферы и сотрудничества не останется и следа. Ретроградная Венера окажет влияние на ваши социальные связи. Не стоит сильно огорчаться, ведь в вашу жизнь придут лучшие люди.

Скорпион

Вы осознаете важные вещи и будете готовы двигаться вперед. Вероятно, вас перестанет вдохновлять ваша карьера и существующая рабочая рутина – вы давно готовы к чему-нибудь новому. Ретроградная Венера окончательно поможет изменить цели и желания.

Стрелец

Вы обнаружите разногласия между вашими карьерными целями и образом жизни. Дело в том, что вам нужны определенные внутренние трансформации и обновления, чтобы достигать того, к чему вы так стремитесь. Ретроградная Венера поможет понять, какие шаги следует предпринять и от чего следует отказаться.

Козерог

Не стремитесь к совершенству. Не сейчас. Неделя будет достаточно насыщенной и тяжелой, поэтому просто пытайтесь довести до конца важный проект. Проявите мудрость и терпение. Ретроградная Венера будет означать настоящую проверку способности правильно вести переговоры и быть среди лидеров в команде.

Водолей

Придется решать финансовые вопросы. Вероятны задержки в выплатах и незапланированные расходы. Ретроградная Венера поможет найти золотую середину между работой и личной жизнью. Вам нужно честно и искренне говорить партнеру о своих потребностях.

Рыбы

В личной жизни вероятны споры, которые приведут к разочарованиям. Чем быстрее вы с партнером справитесь с недоразумениями сейчас, тем лучше будет для вас обоих в долгосрочной перспективе. Ретроградная Венера приведет к изменению пищевых и физических привычек.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака до конца июля.

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