Как рекордно увеличить урожай картофеля: поможет обычная фольга

Выращивание картофеля считается едва ли не самой важной задачей любого огородника, ведь именно крахмалистый овощ становится основой запасов на зиму. Именно поэтому уход за этим растением оброс таким множеством лайфхаков. Некоторые из них могут показаться странными.

Видео дня

Впрочем, лайфхак с фольгой прошел проверку временем. И OBOZREVATEL рассказывает, как с помощью этого предмета можно существенно повысить урожайность картофеля.

Воспользоваться этим средством нужно в период высадки картофелин в открытый грунт. Фольга включает в себя алюминий, медь, железо и кремний – именно те элементы, которые нужны растению для хорошего роста и большой устойчивости к болезням и вредителям. Вещества высвобождаются из фольги постепенно, поэтому могут стать своеобразным удобрением пролонгированного действия.

Поэтому перед посадкой картофеля скатайте из обычной пищевой фольги маленькие достаточно плотные шарики. В каждую лунку вместе с картошкой положите один такой шарик.

Кроме того, что фольга будет подкармливать растение в процессе роста, оно также сделает землю вокруг него более рыхлой. Это улучшит доступ воздуха к корням картофеля, а почва станет более комфортной для клубней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как повысить урожайность картофеля с помощью гороха.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.