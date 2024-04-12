Как рекордно увеличить урожай картофеля: что положить в лунку

Картофель стал одной из самых популярных в Украине культур для выращивания благодаря своей универсальности. Поэтому неудивительно, что каждый огородник мечтает о богатом и обильном урожае.

Существует множество секретов, которые помогают вырастить большие и здоровые клубни, например правильное удобрение. OBOZ.UA расскажет о том, чем нужно подкормить почву, чтобы увеличить урожай картофеля.

При выращивании картофеля нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перед посадкой посадочный материал нужно обработать.

Во-вторых, следует делать стимулирующий надрез на клубнях до того, как начнут прорастать глазки.

В-третьих, нужно регулярно поливать и подпитывать культуру.

Картофель нуждается в азотных, фосфорных и калийных удобрениях. Приготовить эффективную смесь можно несколькими вариантами.

Для первого варианта удобрения нужно размешать в стакане кипятка 5 грам борной кислоты и 50 мл перекиси водорода. Затем растворите полученную смесь в ведре воды и добавьте туда щепотку марганцовки. На один куст картофеля нужно вносить 1 стакан удобрения.

Можно также смешать 15 стаканов перегноя и 10 чайных ложек мочевины и обработать смесью около 10 метров грядки.

Для еще одного варианта удобрения необходимо смешать 30 столовых ложек древесной золы и 10 чайных ложек сульфата калия. Полученного удобрения хватит на 10 метров грядок.

Также для увеличения урожая можно подкормить картофель сразу при посадке, положив удобрение непосредственно в лунку. Это не только эффективно, но и экономно.

Что положить в лунку при посадке картофеля

Птичий помет

Перед тем, как подкармливать место посадки картофеля птичьим пометом, 700 г вещества нужно развести в 10 литрах воды и дать раствору настояться в течение 3 дней. На одну лунку должен уйти 1 литр удобрения.

Древесный пепел

В каждую лунку нужно насыпать 100-200 г пепла, затем полить землю водой и положить туда картофелину.

трава

Скошенная трава содержит немало питательных для картофеля элементов. Для приготовления удобрения нужно собрать траву и даже сорняки с корнями, на 2\3 заполнить ею бочку, добавить туда 30 грам мочевины, воду, накрыть пленкой и дать настояться в течение 2 недель. На одну лунку понадобится литр настоя.

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