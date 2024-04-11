Чем подкормить чеснок, чтобы не желтел: спасательные средства

Обильный и качественный урожай – это мечта каждого дачника. Однако иногда до его сбора еще далеко, а растения уже начинают портиться.

Пожелтение чеснока весной может являться признаком нескольких проблем. О том, как от них избавиться с помощью подкормки, рассказало издание Вікна.

Пожелтение чеснока весной может стать неприятным сюрпризом для любого огородника. Чтобы сохранить урожай и получить здоровые и крупные головки, важно правильно определить причину и принять соответствующие меры.

Заморозки

Если вы посадили чеснок рано, то на него могли повлиять весенние перепады температуры. Заморозки – это одна из самых распространенных причин пожелтения чеснока, а значит, опытные огородники уже давно придумали, как с ней справиться.

Если действительно чеснок пожелтел из-за перепадов температур, то его следует подпитать стимуляторами. Это может быть либо Эпин – адаптоген с ярко выраженным антистрессовым действием, либо Циркон – естественный регулятор роста. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Влага

Молодые перья чеснока могут желтеть также из-за избытка влаги. На это могут влиять частые дожди, слишком обильный полив или естественная повышенная влажность земли.

Вредители

Вредители нередко становятся причиной упадка растений. Чтобы понять, из-за них ли желтеет чеснок, нужно достать из земли одну головку и проверить ее на наличие гнили и плесени. Если такие повреждения есть, то следует обработать растения от вредителей.

Нехватка полезных веществ

Если вы недостаточно подкормили чеснок или посадили его на обедненном грунте, то ему, вероятно, просто не хватает питательных веществ. Чтобы справиться с этой проблемой, можно промульчировать землю навозом или перегноем, посыпать грядки пеплом или обработать их мочевиной. Также обедненный грунт подпитывают сульфатом калия.

Весной также не помешает подкормить почву доломитовой мукой.

Как подкармливать чеснок

Чтобы избежать пожелтения чеснока, весной его нужно правильно подкармливать. Первый раз удобрения следует вносить в конце марта или начале апреля. Тогда растения нуждаются в азоте, поэтому вы можете использовать мочевину или аммиачную селитру.

Затем через две недели должна произойти вторая подкормка, а третья в июне, если растение в этом нуждается. Для этого можно использовать нитроаммофоску, ведь она имеет в составе калий, серу, азот и фосфор.

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