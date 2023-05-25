Как рекордно продлить время цветения орхидеи: основные советы

Орхидеи, которые продаются в магазинах, выглядят роскошно – все они усеяны цветами и очень привлекательны. Но нередко после того, как горшок приносят домой, красота заканчивается. Цветы осыпаются и растение впадает в спячку.

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Впрочем, вернуть орхидее красоту и продлить время ее цветения можно. Главное – исправить все ошибки в ее уходе и создать для цветка идеальные условия. OBOZREVATEL рассказывает, как это сделать.

Влажность

Комнатные орхидеи любят высокий уровень влажности воздуха. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать мягкой отстоявшейся водой комнатной температуры, а еще лучше установить им увлажнитель.

Освещение

Эти цветы любят хорошо освещенные места, но при этом плохо переносят прямые солнечные лучи. Идеальным местом для размещения горшка с орхидеей будет восточное или западное окно. Также можно проэкспериментировать с фитолампой.

Полив

Чрезмерное количество влаги в субстрате орхидеи не выносят. Поэтому поливать их нужно регулярно, но умеренно. Лучший способ сделать это – погружение. Горшок, в котором живет растение, окунают полностью в подходящую воду (мягкую и не холодную), а через 10-15 минут вынимают и дают стечь излишкам.

Подкормка

Орхидеи растут в скудном субстрате, поэтому их нужно регулярно подкармливать. Но тоже не переусердствовать с количеством добавленных веществ – это может обжечь растение. Лучше всего для цветка подойдут специальные удобрения. При этом специалисты рекомендуют вносить их в несколько меньшем количестве, чем предлагает инструкция.

Пересадка

Когда растение начинает сбрасывать листву, это может сигнализировать, что ему пора "переезжать" в более просторный горшок. Главное условие при этом – горшок не должен быть сильно больше предыдущего. Чрезмерное пространство заставит орхидею работать над развитием корневой системы, а не цветением.

Температура

Орхидее требуются дневные колебания температуры. Днем должно быть примерно на 5 градусов теплее, чем ночью. Но более резкие перепады могут стать губительными для цветка.

Профилактика болезней

Этот цветок очень чувствителен к вредителям и инфекциям. Поэтому его нужно регулярно осматривать на предмет признаков заболевания и принимать меры по оздоровлению растения.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о правилах пересадки орхидей в новый горшок.

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