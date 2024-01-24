Как разумно спланировать переезд: что нужно обязательно сделать

В жизни современного человека хотя бы раз происходит такое событие, как переезд в новое жилье. В отличие от сборов в отпуск, которые тоже нужно проводить достаточно тщательно, такие сборы требуют максимально серьезного подхода. Вам придется держать в поле зрения списки всех вещей, сроки, маршруты и нередко заниматься продажей жилья и покупкой нового.

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Чтобы не потеряться во множестве деталей, необходимо составить максимально подробный план переезда. OBOZ.UA поможет сделать это без лишнего стресса.

Установите четкие сроки

Как только вы примете решение о переезде, установите четкие сроки на все этапы этого процесса. До какой даты вы будете искать новое жилье, сколько времени дадите себе на подготовку и сборы, когда планируете отпраздновать новоселье. Вы можете начать с предварительного плана и дополнять его по мере выяснения деталей. Подумайте, что нужно сделать в вашем нынешнем доме, будь то наведение порядка, упаковка вещей или любой небольшой ремонт.

Двигайтесь от более длительных временных промежутков к более коротким. Составляйте график на месяц, неделю и день. Укажите в нем, какую комнату вы собираетесь собрать и в какой день, когда вам нужно заказать определенные услуги, когда вам могут понадобиться подрядчики или помощь близких, закупать какие-либо материалы и т.д. Это поможет вам двигаться к цели организованно.

Составьте бюджет

Как и любое большое дело, переезд нуждается в серьезных затратах. Чем больше у вас габаритных предметов, тем дороже обойдутся транспортные услуги. Так что изучите заранее, сколько это может стоить, составьте таблицу всего необходимо, включая упаковочную пленку, скотч и коробки, и просчитайте бюджет. Обязательно добавьте определенную сумму на непредвиденные расходы. Она должна составлять не менее 20% всего бюджета. Если вы будете иметь на руках достаточно денег, переехать вам будет гораздо легче.

Подумайте, понадобятся ли вам грузчики

Многие, планируя переезд, надеются сэкономить на услугах грузчиков. Но на этот вопрос нужно смотреть максимально реалистично. Если вы, скажем, миниатюрная женщина и живете одна, шансы самостоятельно занести всю мебель в грузовик у вас явно не слишком высоки. Можно, конечно, положиться на помощь друзей, но у них в нужный день могут измениться обстоятельства. В такой ситуации лучше будет довериться грузчикам и перевозчикам.

Маркируйте все, что только можно

Не доверяйте своей памяти и не полагайтесь на аккуратность грузчиков. Маркируйте все, что упакуете. На коробках с хрупкими предметами большими буквами пишите "хрупкое". К тому же, вам гораздо легче будет распаковаться на новом месте, если вы сразу будете четко видеть, где посуда, где одежда, где книги, а где детские игрушки.

Рассортируйте вещи перед переездом

Смена жилья – это хороший повод радикально расхламиться. Ведь чем меньше вы возьмете с собой в новое место, тем дешевле обойдется вам переезд. Переберите все, что есть в вашем доме, и разделите на три категории: вещи, которые вы забираете; хлам, который остается только утилизировать; предметы, которым следует дать новую жизнь, но с новыми хозяевами. Это может быть достаточно длительный процесс, поэтому не медлите. И оставляйте себе только то, что вам действительно пригодится на новом месте. Остальное раздайте, подарите, продайте на онлайн-барахолках или через гаражную распродажу. Можно жертвовать вещи социальным учреждениям. Не тяните с собой в новую жизнь слишком много старых предметов.

Сообщите соответствующим службам об изменении адреса

Этот нюанс многие люди выпускают из виду. Однако он очень важен. Сообщите на работе и в полицию об изменении места регистрации. Дайте свой новый адрес банку, договоритесь о переносе или прекращении предоставления коммунальных услуг в соответствующих службах. Так вы скорее наладите привычную жизнь на новом месте.

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