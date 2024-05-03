Как размножить монстеру: проверенные способы

Монстеру можно назвать одним из наиболее эффектных комнатных растений. Ее огромные ажурные листья создают атмосферу уюта и добавляют ноток экзотичности в интерьер.

Если вы хотите украсить монстерой свой дом, покупать целое растение совсем не обязательно. Вы можете взять часть растения у знакомых и укоренить его самостоятельно. OBOZ.UA расскажет, как сделать это правильно.

Верхушечный черенок

Практически любое растение можно размножить, срезав с него верхушечный черенок. У монстеры он должен содержать не менее двух междоузлий, чтобы она успешно укоренилась. Поместите этот черенок в соответствующий по размеру сосуд с водой и добавьте на дно 1-2 целых таблетки активированного угля – они будут служить фильтром для жидкости.

Как минимум одно из межздоузлей должно быть погружено под поверхность. А сосуд с черенком – стоять в теплом хорошо освещенном рассеянном светом месте. Первые корешки должны появиться через 3-5 недель. Но не торопитесь сажать монстеру в грунт – дайте им вырасти хотя бы до 5 сантиметров, а еще лучше дождитесь появления хорошо развитых вторичных корней.

Стеблевой черенок

Такой фрагмент растения укореняется очень хорошо. Получить его можно после очередной обрезки монстеры. Возьмите кусочек стебля растения, но проследите, чтобы на нем было хотя бы два воздушных корешка. Укоренять такой кусочек можно непосредственно в почве. Подойдет даже универсальная смесь, но еще лучше будет взять специальный субстрат для декоративнолистных растений. Также можно приготовить почву для монстеры самостоятельно, смешав 2 части торфа, 1 часть мха и 1 часть кокосовых чипсов крупной фракции.

Положите черенок на поверхность земли так, чтобы как минимум один корешок был направлен вглубь земли. Опрыскайте место соприкосновения мягкой водой и накройте горшок с растением прозрачной пленкой или стеклом. Раз в 5-7 дней открывайте парник, чтобы дать монстере подышать. Приблизительно через 2-3 недели она должна отрастить достаточно крепкий корень и углубить его субстрат.

Листок

Наверное, самый сложный способ размножения монстеры – это листком. Для него подойдет только тот лист, который срезали вместе с фрагментом стебля. Только в таком случае на нем будет почка, из которой разовьется корень.

Как и в случае с корневым черенком, поместите лист в сосуд с водой, в который положите активированный уголь. Листок при этом должен быть погружен примерно на треть. Через некоторое время в этом месте появятся корешки. Дайте им окрепнуть и только тогда сажайте монстеру в горшок.

Укоренение воздушного черенка

Этот способ не требует срезки части монстеры, но для него нужны будуть определенные навыки. Возьмите немного мха или кокосового волокна, оберните им часть растения с воздушным корнем, смочите субстрат и относительно свободно примотайте его к побегу пищевой пленкой. Не давайте субстрату пересыхать.

Со временем корни начнут прорастать в мох и в этом месте начнут формироваться молодые листочки. Когда их станет 2, а лучше 3, этот фрагмент можно срезать с материнского растения и высадить в горшок.

Советы по уходу за монстерой

Растение является лианой, то есть его стебель остается одинаково тонким на протяжении всей жизни. Это означает, что монстеру нужно привязывать к опоре, чтобы она не сломалась под тяжестью собственных листьев.

При размножении монстеры важно не торопиться. Во-первых, в холодное время года она может давать корешки довольно долго. Проявите терпение и дождитесь, пока они не просто пробьются, но и отрастут хотя бы на 5 см и дадут вторичные корни. Раньше пересаживать растение не стоит – ему нужна крепкая корневая система.

Новые листья начнут появляться на молодом растении тоже не скоро. Дайте монстере хотя бы 1-2 месяца. Хотя может потребоваться и больше времени, если вы решили размножать ее зимой.

Чтобы черенок хорошо чувствовал себя, постарайтесь менять ему воду как можно чаще. Монстера очень чувствительна к качеству воды, поэтому важно не допускать ее застоя.

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