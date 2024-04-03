Как разместить ковер в гостиной: самые удачные идеи для больших и маленьких комнат

Правильное расположение ковра в гостиной может повысить визуальную привлекательность комнаты, а также поможет зонировать пространство. Это удобный и функциональный предмет интерьера, который, при отсутствии правильного ухода может стать питомником бактерий.

Специалисты отмечают, что есть определенные идеи для позиционирования ковров в гостиной, которых они часто придерживаются при проектировании пространства. Как сделать правильные акценты и избежать распространенных ошибок, рассказало издание Homes and Gardens.

Совет 1

Первое простое правило размещения ковров в гостиной, которого часто придерживаются дизайнеры, состоит в том, чтобы разместить их под всеми основными предметами мебели в комнате.

"Обеспечьте целостность и четко определенное пространство, разместив ключевые предметы: диваны и кресла, на коврике", – предложила дизайнер интерьера Мари Фланиган.

Это устанавливает визуальную связь между мебелью и напольным покрытием, создавая гармоничный баланс в жилом пространстве.

Этого правила в своих проектах придерживается и дизайнер Джессика Синамон, основательница Jessica Cinnamon Design Inc. Она добавляет, что это может хорошо работать в комнатах нестандартной формы, чтобы помочь заземлить пространство.

Совет 2

Хотя в некоторых помещениях, особенно в небольших гостиных, полностью разместить мебель поверх ковра невозможно, специалисты советуют всегда следить за тем, чтобы передняя часть диванов и кресел была над ковром.

"Для достижения сбалансированной эстетики важно убедиться, что передние ножки дивана всегда расположены на ковре. Это просто правило не только закрепляет зону отдыха, но и создает целостное визуальное соединение между ковром и самым большим предметом мебели в комнате", – отметила Евгения Триандос, дизайнер Hibou Design & Co.

Совет 3

Выбор центрального расположения ковра в соответствии со встроенными архитектурными деталями является одним из правил, которым часто пользуются дизайнеры.

"Центровка ковра на больших архитектурных элементах, таких как камин или окно, поможет добиться ощущения баланса вокруг этих ключевых областей", – пояснил дизайнер интерьера Брендон Ланге.

Ковры не обязательно должны располагаться по центру под мебелью, но если их правильно разместить, они могут определить желаемую функцию зонирования комнаты.

Совет 4

Следующий лайфхак состоит в "выравнивании" ковра и дивана. Это значит, что каким бы большим ни был ваш ковер, диван стоит расположить по центру.

Совет 5

Наконец важно рассмотреть, как размещение ковра в гостиной может улучшить функциональность помещения.

Подумайте, чтобы ваш коврик идеально соответствовал пространству и не блокировал проходы в комнате. Начните с определения, какие "дорожки" обычно используются в качестве проходов, чтобы ковер отделял зоны отдыха.

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