Как разгладить шторы без утюга: быстрые способы

Шторы необходимо стирать раз в пол года, но эта задача занимает немало усилий и времени у хозяек. Самое тяжелое – это хорошо выгладить тюль, чтобы на ней не было складок.

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Материал бывает разный и не всегда утюгом можно добиться хорошего результата. Однако OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Отпаривание

Если у вас есть отпариватель для одежды, то он подойдет и для штор. Для этого повесьте их на карниз или на любую вешалку и перемещая прибор вверх и вниз, отпаривайте ткань.

Убедитесь, что пара попадает на все необходимые участки и разглаживает их. Затем не снимайте шторы, а дайте им время высохнуть.

Спрей для разглаживания складок

Такое средство можно приобрести в магазине или заказать в интернете. В его состав входит вода и релаксанты для тканей (эти химические соединения помогают разгладить складки).

Распылите раствор на ткань и аккуратно разгладьте шторы руками или щеткой для одежды, чтобы устранить все неровности. Оставьте ткань сохнуть, затем повесьте на карниз.

Горячий душ

Для применения такого метода, необходимо развесить шторы в ванной комнате. Затем включите горячий душ и закройте дверь в комнату. Пар проникнет в ткань и расправит волокна.

Через 15 минут выключите воду и осторожно снимите шторы, слегка встряхните их, чтобы все разровнять и они будут как новые.

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