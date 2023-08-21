Как растянуть тесную обувь: простые домашние способы

Вы купили идеальную обувь: отличный дизайн, приятная цена, хорошее качество, но один нюанс – она натирает. Практика показывает, что иногда не очень удобную обувь из кожи и дермонтина можно растянуть с помощью простых лайфхаков.

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OBOZREVATEL подобрал "народные" способы, которые помогут разносить тесную обувь. Важная оговорка: ни один из описанных ниже способов не является стопроцентной гарантией эффективности. Следует быть осторожными, чтобы не испортить обувь, ведь любой материал имеет предел эластичности.

Как быстро растянуть обувь

Способ 1

Наши бабушки издавна использовали самый простой способ – кипяток. Нужно поставить ботинки в таз и облить их изнутри горячей водой. Подождите, пока обувь остынет, наденьте ее на ноги и походите по квартире до полного высыхания. Кипятком нельзя заливать лакированные изделия, так как высокая температура повредит материал.

Способ 2

Спирт способствует размягчению материала, поэтому его часто используют вместо воды для растяжения кожаной обуви. Смочите туфли водкой изнутри и носите их до полного высыхания. Материал станет более мягким, обувь растянется на ½ размера. Единственный минус – резкий запах, который потом долго придется выводить.

Способ 3

Этот способ подойдет для кожаных и замшевых туфель. Смочите махровые носки в горячей воде и наденьте туфли на мокрые носки. Пользователи соцсетей обещают, что через два часа этой не слишком приятной процедуры обувь станет более просторной.

Способ 4

В специализированных магазинах можно купить разнообразные химические средства для размягчения кожи. Преимущество спреев в том, что они не оставляют пятен на обуви, имеют нейтральный запах и не вредят материалу. Минус – цена, однако эти расходы будут оправданы, ведь вам не придется ни мочить ботинки в водке, ни сидеть несколько часов в мокрых носках и давящих туфлях.

Какие средства лучше не использовать

Многие могут прийти к выводу, что если для растяжения обуви подойдет водка, то можно попробовать и другие спиртосодержащие средства. Однако лучше не рисковать.

Не заливайте в обувь духи или одеколоны. Не используйте эфирные масла или жирные крема для размягчения кожи. Эти средства оставят на поверхности обуви пятна, избавиться от которых будет невозможно.

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