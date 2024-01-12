Как растопить лед перед домом: простые способы без соли

Зимой люди наслаждаются красивыми пейзажами и морозной погодой, но низкая температура и снег создают опасные условия для прогулок. Дорожка быстро замерзает и тогда хозяевам даже трудно выйти из собственного дома.

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Но OBOZ.UA нашел простые способы, которые помогут справиться с распространенной проблемой. Если вы не хотите использовать соль, то можете заменить ее другими ингредиентами.

Удобрение

У хозяев, имеющих сад или огород, обязательно должно остаться хоть немного удобрения для растений. Оно действует не так быстро, как соль, но также эффективно справится со льдом. Выбирайте подкормку с высоким содержанием азота, его химические свойства не навредят вашей дорожке.

Кофейная гуща

Кофейная гуща содержит азот, что снижает температуру и лед начнет таять. Также темный цвет притягивает солнечный свет, что ускорит процесс размерзания.

Спирт

Изопропиловый спирт – это универсальный очиститель и обезжириватель, часто используемый для обработки поверхностей перед нанесением клеев и клейких лент. До 0,5 л спирта добавьте одну чайную ложку средства для мытья посуды и 15 л горячей воды. Все тщательно размешайте и полейте нужный участок.

Уксус

Уксус содержит химическое соединение, которое снижает температуру таяния льда. Размешайте бутылку уксуса в 5 литрах горячей воды и полейте дорожку.

Сок свеклы

Можно приобрести готовый сок в бутылке или в виде порошка. Этот натуральный ингредиент будет способствовать быстрому размерзанию, не портя поверхность. Достаточно налить раствор на требуемые участки или посыпать все порошком. Но помните, что яркий цвет может закрасить ваш двор.

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