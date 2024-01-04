Как убрать ржавчину на металлических предметах: простой способ
Появление ржавчины – естественный процесс. При контакте с кислородом и водой металлические предметы подвергаются окислению, образуя различные соединения: оксиды, гидроксиды, гидраты оксидов. Ржавчина может поразить все металлические поверхности, однако наиболее чувствительны внутренние и внешние узлы изделий, сварочные швы, резьбовые соединения.
Места, пораженные коррозией, свободно удерживают в себе влагу, так что создаются оптимальные условия для дальнейшего разрушения изделий. Как убрать ржавчину на металлических предметах – читайте в материале OBOZ.UA.
Лайфхак 1
Необходимые ингредиенты:
- лимоны;
- уксус;
- алюминиевая фольга
- пищевая сода.
Шаг 1. Сок из трех лимонов следует выдавить в емкость.
Шаг 2. Далее нужно отрезать несколько кусков алюминиевой фольги и погрузить их в лимонный сок.
Шаг 3. Протрите пораженные ржавчиной поверхности, используя фольгу – ею нужно удалить верхний слой грязи.
Шаг 4. Когда коричневые пятна полностью исчезнут, обработайте поверхность изделия уксусом. Если возможно, полностью погрузите металлическую деталь в уксус и оставьте на ночь.
Шаг 5. Нанесите соду на губку и тщательно обработайте поверхность. В конце следует протереть пораженные места чистой тряпкой, чтобы удалить абразивные остатки.
Лайфхак 2
Предлагаем также еще один эффективный способ борьбы со ржавчиной. Его преимущество – скорость.
- Смешайте пищевую соду с водой до образования густой пастообразной смеси.
- Нанесите смесь на пораженные участки и подождите 20-30 минут, чтобы сода подействовала.
- Пригодится алюминиевая фольга. Протрите ею поверхность, чтобы удалить остатки.
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