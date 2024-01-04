Как убрать ржавчину на металлических предметах: простой способ

Появление ржавчины – естественный процесс. При контакте с кислородом и водой металлические предметы подвергаются окислению, образуя различные соединения: оксиды, гидроксиды, гидраты оксидов. Ржавчина может поразить все металлические поверхности, однако наиболее чувствительны внутренние и внешние узлы изделий, сварочные швы, резьбовые соединения.

Видео дня

Места, пораженные коррозией, свободно удерживают в себе влагу, так что создаются оптимальные условия для дальнейшего разрушения изделий. Как убрать ржавчину на металлических предметах – читайте в материале OBOZ.UA.

Лайфхак 1

Необходимые ингредиенты:

лимоны;

уксус;

алюминиевая фольга

пищевая сода.

Шаг 1. Сок из трех лимонов следует выдавить в емкость.

Шаг 2. Далее нужно отрезать несколько кусков алюминиевой фольги и погрузить их в лимонный сок.

Шаг 3. Протрите пораженные ржавчиной поверхности, используя фольгу – ею нужно удалить верхний слой грязи.

Шаг 4. Когда коричневые пятна полностью исчезнут, обработайте поверхность изделия уксусом. Если возможно, полностью погрузите металлическую деталь в уксус и оставьте на ночь.

Шаг 5. Нанесите соду на губку и тщательно обработайте поверхность. В конце следует протереть пораженные места чистой тряпкой, чтобы удалить абразивные остатки.

Лайфхак 2

Предлагаем также еще один эффективный способ борьбы со ржавчиной. Его преимущество – скорость.

Смешайте пищевую соду с водой до образования густой пастообразной смеси. Нанесите смесь на пораженные участки и подождите 20-30 минут, чтобы сода подействовала. Пригодится алюминиевая фольга. Протрите ею поверхность, чтобы удалить остатки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти консервацию, когда на банках ржавеют крышки

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.