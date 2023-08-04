Как провести финальную подкормку свеклы: рецепт

Свекла неприхотливая в выращивании, поэтому ее можно найти на каждом огороде. Овощ богат витаминами и минералами, а также является незаменимым ингредиентом в приготовлении украинских блюд.

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Регулярное внесение сбалансированных минеральных удобрений и увлажнение почвы значительно улучшит урожай. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет подживить свеклу.

Финальное удобрение овощей оказывает значительное влияние на размер и вкус плода. Для этого вам понадобится пол литра золы (это смесь из недогоревшего угля и пепла), горячая вода и столовая ложка соли.

Наберите в ведро воду комнатной температуры и размешайте в ней золу. Оставьте раствор на один или два дня. Затем в небольшом количестве горячей воды разведите соль и добавьте к раствору.

Также можно добавить два грамма борной кислоты для большего эффекта.

Средство можно использовать для увлажнения почвы возле растений или опрыскивать листья с помощью пульверизатора.

Одного ведра такого удобрения хватает на несколько квадратных метров участка, где посажена свекла. Вносить удобрение нужно в первой половине августа. После этого подкармливать овощи нельзя.

Также хозяева допускают ошибки в уходе за свеклой и морковью и это приводит к горьковатому привкусу.

При выращивании корнеплодов следует избегать органических удобрений, в частности гноя. Потому что он содержит большое количество азота и портит вкус овощей.

Важно и правильно подобрать участок под грядку. Корнеплоды любят почву с нейтральной реакцией и большим количеством солнца. Поэтому кислую землю следует нейтрализовать известью и посадить овощи в солнечном месте.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт легкой закуски из свеклы, которая не займет много вашего времени.



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