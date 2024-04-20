Как проверить температуру почвы перед посадкой овощей: простые способы

Сезон садоводства в самом разгаре, а это значит, что пора готовить почву и сажать овощи. Однако для того, чтобы получить хороший и обильный урожай, важно не только правильно заботиться о растениях, но и учитывать температурные условия.

Холодная земля может задержать или даже остановить прорастание семян. Поэтому издание Gazeta.ua поделилось советами относительно того, как определить, достаточно ли прогрелась почва.

Температура почвы важна не только для многих видов сельскохозяйственных работ, например внесения удобрений или соляризации, но и для правильного протекания процессов жизнедеятельности растений. Тепло способствует поглощению ими воды и питательных веществ и стимулирует их рост.

Именно поэтому перед посадкой любых культур нужно изучить их особенности, потребности и проверить температуру не только воздуха, но и почвы.

Термометр для грунта

Самый простой и точный способ определить температуру земли – это использовать термометр для грунта. Этот прибор стоит недорого, а найти его можно в большинстве специализированных садовых магазинах и в интернет-магазинах.

Просто вставьте термометр в грунт на глубину 5-10 см и подождите несколько минут, чтобы он прогрелся. Оптимальная температура для большинства овощей составляет около 10-24°C.

Сорняки

Если у вас нет желания или возможности приобрести специальный термометр, то есть другой способ определить, достаточно ли прогрелась земля.

Сорняки – это отличный индикатор температуры почвы. Если вы видите, что эти растения уже начали прорастать, то почва, вероятно, достаточно теплая для посадки овощей. Однако это не касается холодостойких культур, ведь их можно высевать гораздо раньше.

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