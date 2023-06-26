Как проверить, нужно ли уже поливать комнатное растение: простой способ

Комнатные растения не только украшение нашего дома, но они также очищают воздух от углекислого газа и повышают влажность. Чтобы вазоны не засыхали, нужно вовремя поливать их.

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Особенно в жаркое время года растения очень нуждаются в воде. OBOZREVATEL собрал советы, как правильно ухаживать за комнатными цветами.

Летом растения нуждаются в большем уходе, ведь с наступлением жары меняется влажность и количество света в квартире. Поэтому в этот период важно не навредить вазону чрезмерной поливкой, потому что так начинается процесс гниения, задерживающий рост.

Вы можете определить, не пересохла ли почва в горшке, воткнув палец на пару сантиметров в землю. И если не чувствуете влажности, то растение следует полить. Но не допускайте, чтобы осталось большое количество воды в горшке, потому что это навредит корням.

Безопасным вариантом для поддержания влажности растений является их опрыскивание. Так вы точно не зальете их чрезмерной жидкостью.

Также следует узнать, какие вазоны любят свет, а каким лучше в тени. Это поможет предотвратить обжигание листьев. Потому что чрезмерный солнечный свет только вредит растению и мешает ему расти.

Это касается и холодных времен года. Не ставьте вазоны около горячих батарей или обогревателей. Но и слишком холодные места и сквозняки навредят им.

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