Как прогнать тараканов: три проверенных бабушкиных метода

Тараканы в доме – это не просто очередное насекомое, на которое можно не обращать особого внимания. В силу своего способа питания они имеют дело с отходами и потому разносят на своих лапках споры грибов, яйца гельминтов и других насекомых-вредителей, болезнетворные бактерии и прочие неприятные вещи. К тому же они очень быстро размножаются и пара уже скоро может превратиться в целый рой.

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Впрочем, еще наши бабушки имели целый перечень эффективных способов борьбы с тараканами. OBOZREVATEL собрал их в один материал.

Нашатырный спирт

У насекомых вызывает отвращение сильный запах этого средства. Они стараются держаться подальше от нашатыря. Чтобы приготовить жидкость, прогоняющую тараканов, нужно развести нашатырь в ведре в пропорции 1 столовая ложка средства на литр воды и помыть этим раствором пол. Им же можно обработать вентиляционные отверстия и другие каналы, через которые в дом могут попадать вредители.

Борная кислота

У тараканов вещество вызывает сильное поражение нервной системы, из-за которого их парализует и они погибают. Такое "угощение" нужно смешать с чем-нибудь вкусным для насекомых. Например с картофельным пюре, яичным желтком или хлебным мякишем. Далее из смеси лепят шарики и раскладывают их в углах, где чаще всего замечают тараканов. Также можно рассыпать порошок борной кислоты вдоль плинтусов и сантехники.

Скипидар

Еще одно "ароматное" средство, которое отпугивает тараканов. Им просто нужно смазать щели, в которых часто прячутся насекомые, а также вентиляционные отверстия и плинтусы. Обрабатывать дом скипидаром нужно в перчатках, не касаться ими в процессе лица и следить, чтобы к скипидару не приближались домашние животные.

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