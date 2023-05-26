Чего боятся комары: лайфхаки, как отпугнуть насекомых

Впечатления от прекрасной летней погоды могут полностью испортить комары. Назойливые насекомые неприятно жужжат и больно кусаются, оставляя на коже сильно зудящие волдыри. Поэтому человечество придумывает все новые способы оградить себя от комаров.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько действенных рекомендаций. Они помогут, даже если у вас нет доступа к промышленно изготовленным химическим репеллентам.

Москитные сетки все еще остаются лучшей защитой дома от комаров. Они могут помочь не только заблокировать окна от проникновения насекомых. Сеткой можно завесить кровать, чтобы они не беспокоили сон, и зашторить гамак или шезлонг, установленный на улице.

Комары любят прохладные и влажные места, поэтому избегание таких локаций – неплохая идея, чтобы снизить вероятность контакта с ними. Также не стоит держать во дворе дачи или дома незакрытые емкости со стоячей водой – в них насекомые откладывают свои яйца. Помещения, особенно влажные, нужно своевременно проветривать и прогревать солнцем – его лучи комарам тоже не нравятся.

Лаванда, мята или ромашка, выращенные под окнами, не только отлично пахнут. Они также отпугивают своим благоуханием насекомых. Поэтому украсить ими клумбу будет не только приятно, но и полезно.

Противомоскитные лампы и спирали – хорошее средство борьбы с комарами на улице в темное время суток. Они привлекают их своим светом, а затем уничтожают с помощью репеллентов или тока.

Запах парфюмерных отдушек нравится не только людям, но и комарам, поэтому после применения туалетной воды, лосьонов или благоухающих дезодорантов вы становитесь более привлекательными для этих насекомых. Так что, по возможности, избегайте пользования ими.

Если вы планируете приобрести себе репеллент, обратите внимание на средства с содержанием диэтилтолуамида (DEET), ір3535 или пикаридина. Эти вещества, нанесенные на кожу или одежду, хорошо отпугивают комаров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от мух дома и на улице.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.