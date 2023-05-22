Как прогнать мух дома и на улице: хитрый летний лайфхак

Лето привлекает своим теплом и вкусными дарами, как ягоды, фрукты и овощи. Но вместе с тем в тёплый сезон приходится бороться и с большим количеством неприятных насекомых. В частности, с мухами, которые тоже не прочь полакомиться сочными летними плодами, поэтому залетают в дома и кружат на улице, слетаясь на запах.

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Но как избавиться от мух возле себя? OBOZREVATEL узнал о простом лайфхаке, который отвадит надоедливых насекомых.

Для того чтобы изготовить эффективный отпугиватель, понадобятся:

плотный прозрачный пластиковый пакет, лучше всего подойдет вариант для замораживания продуктов;

вода;

монеты – в идеале медные или окрашенные в медный цвет.

Пакет нужно наполнить водой и на дно положить несколько монет. Этот пакет нужно тщательно перевязать и подвесить в месте, откуда нужно прогнать мух.

Этот лайфхак срабатывает из-за нелюбви надоедливых насекомых к блеску. Их раздражают блики воды, соединенные с блеском монет.

Также можно расставить в месте, где вы планируете проводить свое время, самодельные ловушки для мух. Чтобы сделать такую, разрежьте пластиковую бутылку пополам поперек. В нижнюю часть налейте подслащенную сахаром воду, сладкий чай или фруктовый сок, а затем вставьте в нее перевернутую вверх дном верхнюю часть – так, чтобы горлышко бутылки смотрело вниз. Мухи, осы и другие насекомые смогут проникнуть в ловушку, чтобы полакомиться сладким, а вот выбраться из нее будет уже не так просто. Чтобы избавиться от плодовых мушек, нужно сделать такую же ловушку, но с более узким горлышком. К примеру, вставить в нее воронку, скрученную из бумаги.

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