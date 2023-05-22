Как избавиться от муравьев на пионах: простые способы спасти куст

Пионы привлекают своим пышным цветом не только людей, которые любят ими любоваться. Это также одно из излюбленных растений муравьев. При этом насекомые наносят значительный вред цветущему кусту – портят корневую систему и разводят на зелени тлей, которые повреждают листья и высасывают сок из стеблей.

Видео дня

Поэтому OBOZREVATEL поинтересовался, как можно избавиться от муравьев на пионах. Существует несколько надежных способов, для которых не нужно будет применять ядохимикаты – достаточно вполне простых средств.

Лавровый лист

Настой этой пряности хорошо отпугивает муравьев. Чтобы приготовить его, нужно взять 30 граммов сухого листа и залить его 2 литрами кипятка на 3-3,5 часа. Получившуюся жидкость процеживают, разбавляют еще 2 литрами чистой воды и переливают в пульверизатор. Опрыскивание из лаврового листа следует повторять каждые 5 дней.

Пищевая сода, зола и гашеная известь

Смесь этих трех сухих средств поможет избавиться от муравьев в почве. Именно в земле под кустом они поселяются и начинают использовать все растение пиона, как свой дом, причиняя ему вред. Чтобы отпугнуть муравьев, нужно взять сухую золу, соду и гашеную известь в пропорции 1:1:1 и тщательно перемешать. Этот порошок насыпают поверх тщательно разрыхленной земли вокруг каждого пиона.

Борная кислота

Избавиться от муравьев можно с помощью вкусной приманки с борной кислотой. Чайную ложку кислоты нужно размешать в 0,5 стакана теплой воды и добавить в раствор 5 столовых ложек варенья. Также можно вмешивать раствор кислоты в шарики из картофельного пюре или яичного желтка. Такую приманку располагают вблизи пионовых кустов или ходов муравейника – муравьи сами придут за угощением, но пользы оно им не принесет. Вскоре насекомые исчезнут. Важно при этом располагать приманку так, чтобы до нее не смогли добраться домашние животные или дети.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы защитят овощи от болезней и вредителей, если высадить их возле грядок.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.