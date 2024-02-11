Как профессионально отмыть ванную комнату: 10 шагов к идеальной чистоте

Ванна является безусловно самым грязным помещением в доме. Именно здесь мы смываем с себя грязь, нередко тут же стираем одежду. Все смытые таким образом бактерии, мелкие частицы кожи, грибки и вирусы остаются на вещах и поверхностях. Это не считая обычной домашней пыли и другой грязи, которая тоже попадает в ванную.

Поэтому помещение важно правильно чистить, чтобы оно не только сверкало, но и было гигиенически чистым. OBOZ.UA на основе советов профессионалов составил чеклист из 10 пунктов, который поможет хорошо позаботиться об этом важном помещении и ничего не пропустить. Такая уборка будет действительно глубокой и качественной.

Правило, которое облегчит все дальнейшие шаги

Чтобы в вашей ванной не размножались бактерии и плесень, старайтесь держать ее настолько сухой, насколько это возможно. Протирайте пол и душевой поддон или ванную, после того, как помоетесь, хорошо просушивайте полотенца, пользуйтесь вытяжкой. Микроорганизмы любят высокую влажность, так что не дайте им процветать в комфортных для них условиях.

Очистите насадку душа от извести

Известковый налет может стать убежищем для разных микроорганизмов. В том числе опасных. Так некоторые пробы обнаруживают, в частности, Mycobacterium avium – возбудителя, вызывающего легочные заболевания.

Чтобы почистить душевую насадку, возьмите пластиковый пакет, наполните белым уксусом и положите внутрь эту деталь. Или примотайте пакет с уксусом к ней. Оставьте средство работать на ночь, а затем потрите насадку щеткой и пропустите через нее мощную струю воды.

Позаботьтесь о шторке или дверце душа

Причина обратить внимание на этот участок аналогична – известь может задерживать микроорганизмы. Шторку постирайте в машине или замочите в растворе белого уксуса с водой 1:1, а на дверцу нанесите пасту из соды с водой, на которую побрызгайте тем же уксусом. Через час останется все промыть и высушить. Известь, засохшее мыло и другая грязь растворятся и смоются без следа.

Когда будете мыть поддон или ванную, не забудьте о правиле 15 минут. Нанесите ваше чистящее средство и оставьте действовать на четверть часа – только после этого беритесь за губку или щетку.

Продезинфицируйте межплиточные швы

Материал, которым затирают промежутки между плиткой, очень пористый, поэтому в нем хорошо размножают микроорганизмы. Для регулярной уборки достаточно будет раз в неделю обрабатывать их щеткой, смоченной в хлорном отбеливателе.

Очистите все горизонтальные поверхности

На полках, столешницах и шкафах оседает вся микроскопическая грязь, летающая в воздухе ванной комнаты. В том числе бактерии и споры грибов. Чтобы продезинфицировать все, нанесите на поверхность чистящее средство, а затем откройте горячую воду и дождитесь, пока помещение наполнится паром. Выключите воду, закройте дверь и оставьте все так на 20 минут. После этого смойте средство и протрите все досуха. Пол мойте последним.

Тщательно очистите унитаз

В унитазе остаются наиболее опасные бактерии – кишечная палочка, сальмонелл и другие возбудители инфекций. А еще он быстро начинает неприятно пахнуть. Поэтому заботиться о его чистоте столь важно. Прежде всего примите за привычку закрывать крышку каждый раз, как смываете в нем воду. Это сдержит брызги, содержащие немало микроорганизмов. Для механической очистки чаши унитаза от извести и грязи используйте соду – она абразивная, но при этом достаточно мягкая, чтобы не повредить поверхности. А привычное средство на основе хлора или кислоты всегда после нанесения оставляйте действовать по меньшей мере на 30 минут, чтобы оно успело уничтожить все бактерии. Как это ни досадно, сразу оно не работает.

Проверяйте слив раковины

Труба под умывальником – еще одно излюбленное место для микроорганизмов. А еще она время от времени может забиваться волосами и другими твердыми загрязнителями. Чтобы держать эту часть чистой, раз в 3-4 недели засыпайте в трубу чашку пищевой соды, заливайте сверху чашку белого уксуса, а через 15 минут промывайте все горячей водой.

И не забывайте дезинфицировать ручки кранов. Поскольку вы трогаете их руками, они тоже содержат немало бактерий. Чтобы уничтожить их, можно воспользоваться дезинфицирующими салфетками, а можно обработать смесители спреем из равных частей белого уксуса и воды, оставить его на 15 минут, а затем отшлифовать салфеткой из микрофибры.

Правильно стирайте полотенца

Банные полотенца задерживают влагу, а значит, являются потенциальным рассадником для бактерий. Поэтому их нужно стирать достаточно часто. Не реже одного раза в неделю, а лучше раз в 3-4 дня. При этом лучше выбирать режим с горячей водой – он эффективнее борется с микроорганизмами. Также постарайтесь не вешать полотенца на крючки. Так они образуют складки и плохо просыхают. Рейки для этого подойдут гораздо лучше. Также полезно часто стирать коврики для ванной, поскольку они являются еще одной питательной средой для бактерий.

Обеззараживайте вентиляционное отверстие в ванной комнате

Вентилятор помогает снизить образование плесени и грибка, но при этом он втягивает все в себя, поэтому его нужно тоже дезинфицировать. Решетку, закрывающую отверстие вытяжки, нужно время от времени замачивать в теплом мыльном растворе, а лопасти и другие части механизма протирать влажной тряпкой. Неплохо будет вентиляционное отверстие пропылесосить.

Дезинфицируйте инструменты для чистки ванной комнаты

Все, чем вы чистите ванную, собирает на себя по крайней мере часть загрязнений. Поэтому ершик для унитаза нужно чистить после каждого использования. Закрепите его ручку на сиденье унитаза так, чтобы щетка свисала внутрь, налейте на щетину отбеливатель и оставьте его не несколько минут, а затем промойте водой. Также наполните контейнер для щетки теплой мыльной водой и дайте немножко так постоять. Грязную воду слейте в унитаз. Все губки и тряпки тоже периодически стирайте и высушивайте. Если разложить их на солнце, ультрафиолет уничтожит бактерии внутри этих инструментов.

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