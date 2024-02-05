Чтобы встретить весну в чистоте: где следует навести порядок в феврале

Февраль приносит (возможно, несколько преждевременное) ощущение, что за окном – почти весна. А весна – это солнце, Пасха и, конечно, время для генеральной уборки.

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То, что весеннее тепло еще не начало согревать, не означает, что вы не можете потратить немного времени, чтобы начать уборку в феврале. Чистое пространство – свежие мысли, поэтому не зря говорят, что уборка часто помогает бороться со стрессом. Эксперты рассказали, где обязательно нужно убрать накануне весны.

Садовый инвентарь

Кэролайн Робертс, владелица This Simplified Island, советует уже в конце зимы начать готовиться к садово-огородным работам.

"Поскольку весна не за горами, это идеальное время, чтобы убрать в сарае и навести порядок на полках с садовым инвентарем", – предлагает специалист. В феврале она рекомендует перебрать и очистить инвентарь, приобрести удобрения, подготовить емкости для рассады.

Лишние предметы на полках

Марисса Хагмайер, соучредитель NEAT Method, предлагает также очистить дом от хлама. Например, найти минутку, чтобы избавиться от чистящих средств, которые больше не нужны или срок годности которых истек.

"Убедившись, что у вас есть все из списка основных средств, вы также настроитесь на успешную весеннюю уборку", – отметила Хагмейер.

Весенние вещи

Пора готовить весенние вещи и реорганизовывать пространство на полках. Следует выбросить все, чем вы не пользовались или что было повреждено зимней непогодой (например, зонты или ботинки, которые начали протекать). Сделав это сейчас, вы снизите нагрузку во время весенней уборки.

Бумажный беспорядок

Следует также перебрать весь бумажный беспорядок, накопившийся в ящиках или на столах за прошлый год.

Февраль – идеальное время, чтобы заняться просмотром счетов, отчетов или документации, которые больше не актуальны. Это позволит подготовиться к "налоговому сезону", уменьшив количество бумаги, которую нужно сортировать.

Медицинские препараты

Сезон гриппа и простуды еще не прошел, поэтому стоит пересмотреть аптечку и проверить, не занимают ли место просроченное или использованное лекарство. Следует оптимизировать пространство: выбросьте все лекарства, срок годности которых истек, а другие отсортируйте по категориям: лекарства от кашля, лекарства от боли, препараты против аллергии и т.д.

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