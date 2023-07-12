Как продлить свою жизнь на годы: ученые назвали беспроигрышный способ

Время неумолимо и уже после 30 лет каждый из нас начинает ощущать влияние возраста и тело начинает изменяться в сторону старения. Остановить этот процесс невозможно, но можно замедлить и способ достаточно прост и доступен каждому.

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Как пишет издание Chronicle Live, о нем рассказал британский медик и телеведущий Майкл Мозли в своем подкасте Just One Thing, в эпизоде, посвященном продлению молодости. По его словам, этот способ – это тренировка с отягощениями.

Необходимость в таких тренировках возникает из-за того, что после 30 лет начинает уменьшаться мышечная масса. Если ее поддерживать, это может омолодить организм на клеточном уровне и даже дать мозгу дополнительный импульс.

Доктор Мозли сослался на исследования, которые показали, что за 12 недель тренировки с отягощениями могут увеличить мышечную массу тела на 10 процентов, а силу на 150 процентов. "Обзор десятков исследований влияния упражнений на людей старше 50 лет показал, что как аэробные тренировки, так и тренировки с отягощениями полезны для мозга, но исследования показали, что тренировки с отягощениями особенно хороши для памяти и исполнительной функции, улучшающей такие вещи, как решение проблем", - рассказал ведущий.

Он добавил, что силовые тренировки оказывают еще один положительный эффект – они улучшают сон. Например, недавние исследования влияния физической активности показали, что занимающиеся силовыми упражнениями спят лучше и дольше почти на 20 минут каждую ночь. И конечно, такой тренинг помогает в снижении веса.

Одно из исследований, которое доктор Мозли описал более подробно, провели в Гарварде. Его участниками в течение 12 лет было более 10 000 мужчин. На их опыте удалось установить, что силовые тренировки лучше сжигают жир на животе, чем кардио. А это важно, ведь именно жир на животе пассивно производит химические вещества, которые могут плохо повлиять на уровень сахара в крови.

"Мышечные клетки, с другой стороны, имеют положительный эффект – когда вы тренируетесь, они впитывают сахар в крови, как губка. На самом деле, одно исследование показало, что каждые 10 процентов прироста ваших скелетных мышц на 10 процентов снижали риск развития преддиабета. ", – добавил медик.

То есть вместе с улучшением внешнего вида наращивания мышечной массы позволяет еще и чувствовать себя моложе и даже добавлять годы к жизни. Так, недавний анализ, о котором рассказал Мозли, показал, что от 30 до 60 минут силовых тренировок в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний и рака до 20 процентов.

А что именно происходит с мышцами, когда мы становимся старше, рассказала гостья подкаста, исследовательница здоровья мышц из Копенгагенского университета Эбигейл Маккей. По ее словам, с возрастом происходит потеря мышечных волокон.

Как рассказала ученая, со временем эти органы начинают терять связь с нервами. И если эта связь слабеет из-за того, что мышечные волокна никогда не использовались, то в конце концов она не просто ослабнет, а совсем исчезнет, и тогда такие мышечные волокна отмрут.

Впрочем, она добавила, что никогда не поздно начать работать над своим телом с помощью тренировок с отягощением. "Не имеет значения, сколько вам лет, вы извлечете пользу, но я думаю, что сейчас также проявляется то, что если вы активны на протяжении всей своей жизни, то вы замедляете некоторые из этих негативных изменений, которые происходят с возрастом. Вы можете даже полностью их предотвратить", – поделилась она.

Вместе с тем доктор Мозли призвал тех, кто никогда не тренировался, а теперь желает начать, сначала проконсультироваться со своим врачом. Ведь из-за определенных состояний здоровья может возникать необходимость начинать медленно, избегать некоторых упражнений и наращивать их интенсивность постепенно.

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