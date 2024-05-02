Как продлить молодость: 9 ключевых факторов

Процессы старения запускаются в организме человека уже в 30-35 лет: кожа начинает терять плотность, прорезаются мелкие морщинки. Именно в этом возрасте следует начинать борьбу за свою молодость, чтобы максимально ее продолжить.

Существует мнение, что продолжительность человеческой жизни зависит от наследственности, но генетика определяет лишь 20% ее, остальные 80% – это другие факторы, на которые можно и нужно влиять, считает американский исследователь жизни долгожителей и путешественник Дэн Бюттнер.

Факторы, влияющие на продление молодости

О путях достижения долголетия и продления молодости сегодня не написал только ленивый. Об этом говорят медики, психологи, спортсмены, диетологи и специалисты из многих других отраслей.

Итак, каждый, кто хочет жить долго красивым, счастливым и здоровым, должен обратить внимание на следующие факторы:

Качественный сон – 7-9 часов. Физическая активность – не обязательно бежать марафоны или заниматься кроссфитом. Достаточно просто гулять, заниматься садоводством или другими активностями, которые вам нравятся. Здоровое питание – не засоряйте свое тело хламом, будьте разборчивы и требовательны к употребляемой пище. Отказ от алкоголя, курения, кофеина – это ускоряет процессы старения, ухудшает состояние внутренних органов и кожи. Держание мозга в тонусе – читайте, играйте на музыкальных инструментах, учите языки, занимайтесь творчеством. Все это будет помогать мозгу и в зрелом возрасте работать отлично. Снижение стресса – по крайней мере, так советуют самые светлые умы мира. Но, к сожалению, по этому показателю все украинцы уже безвозвратно состарились на несколько лет. Цель ощущения – исследование показало, что люди, имеющие цель в жизни, живут дольше, чем те, кто не знает, к чему стремиться. Общение – живой человеческий контакт усиливает память, внимание и общую скорость обработки данных мозгом. Водный баланс – достаточное питье помогает выводить из организма токсины и поддерживать общее состояние здоровья.

И главное – окружите себя людьми, у которых есть здоровые привычки. Это заразно.

Значение сна для продления молодости

Как известно, кожа – самый большой орган человеческого тела, и для ее здоровья очень важен полноценный сон. В его отсутствие люди замечают увеличение тонких морщин, пигментации, высыпаний, а также снижение эластичности кожи.

Шведские ученые в рамках своего исследования рассматривали фотографии невыспавшихся людей и тех, кто спал 8 часов. Оказалось, что хорошо отдохнувшие казались здоровее и привлекательнее.

Так происходит потому, что во время сна усиливается приток крови к эпидермису – внешнему слою кожи. Благодаря этому он восстанавливается и производит новый коллаген, исчезает дряблость, прекращается появление новых морщин.

Конечно, сон – не волшебная палочка, однако играет ключевую роль в замедлении процесса старения.

Как организовать спальное место для здорового сна

Зрительно процессы старения становятся все более заметными из-за нарушения лимфотока. Застой лимфы в лицевой зоне приводит к заломам на лице – глубоким морщинкам, развивающимся из тонких. Среди причин возникновения – недостаточная продолжительность сна или сон на высокой подушке.

А вот правильно подобранная подушка обеспечивает хороший отток лимфы и крови в шее, и как следствие – утренние пробуждения без отечности и тяжелой головы.

Лучшие товары для сна, в частности подушки и высококачественные ортопедические матрасы, которые позаботятся о вашей молодости, могут посоветовать специалисты компании "Венето". Этот бренд был первым и остается неизменным лидером украинского рынка.

Товары для сна от "Венето", которые имеют в составе пену с эффектом памяти Memory Flex, приспосабливаются к контурам человека. Благодаря этому материалу тело получает:

Уменьшение давления на точки контакта – плечи, бедра и спину;

Оптимальную поддержку позвоночника и спины;

Высокий уровень комфорта;

Расслабление мышц;

Минимизацию движений во сне;

Гипоаллергенность.

Пена с эффектом памяти Memory Flex, в частности, содержится в основе эргономичных подушек нового поколения "Венето Релакс". Она обеспечивает правильное физиологическое положение головы и шеи и гарантирует максимальный комфорт и оздоровительный эффект во время сна.

Специалисты компании также советуют обратить внимание на ортопедический матрас Dynamic, который имеет 5 зон поддержки и успокаивает нервную систему. Предназначен для людей, заботящихся о своей осанке и желающих просыпаться активными и бодрыми.

Отличным решением станет и "Люкс Мульти Софт" – комфортный матрас с двойной амортизацией и идеальным балансом в любом положении тела. Подходит для пар с ощутимой разницей в весе.

Для тех, кто предпочитает диваны перед кроватями, компания тоже имеет отличные варианты. В частности, ортопедический диван "Марк" подходит для ежедневного сна. В основе – металлический каркас с буковыми ламелями, пена EcoFoam и материал Memory Flex. Ощущение после ночи на таком диване, как после сеанса массажа.

А вот целитель человеческих спин среди угловых диванов – это диван Габриэль, который легким движением руки превращается в комфортную кровать для ежедневного сна. Материал полностью воспроизводит контуры тела, при этом быстро восстанавливается до прежнего состояния.

Так что продлить молодость реально. Следует просто начать заботиться о себе и своем здоровом сне.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что качественный здоровый сон во время войны – звучит как утопия, сохранить его можно и нужно. Пренебрегать этой базовой потребностью человеку нельзя ни в коем случае. Проститься с бессонницей и вернуть желание жить полноценно можно, следуя нескольким советам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!