Как отчистить любую грязь на эмалированной ванне: поможет простой раствор

Жесткая вода является основной причиной появления известковых и ржавых пятен на сантехнике. С эмалированными ваннами следует соблюдать осторожность, ведь некоторые средства могут их повредить.

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Загрязнение также оставляют косметические средства, шампуни или мыло. Как отбелить ванну с помощью простого раствора – читайте в материале OBOZREVATEL.

От налета на сантехнике специалисты советуют попробовать средство с содой.

Необходимые ингредиенты:

сода

средство для мытья посуды

эфирное масло.

Секрет раствора именно в эфирных маслах, которые не только дезинфицируют, но наполнят комнату приятным ароматом.

1. В емкости смешайте пищевую соду и средство для мытья посуды. Достаточно использовать по ¼ стакана каждого.

Шаг 2. Добавьте в раствор эфирное масло на ваш выбор. Эффективными будут цитрусовые, хвойные или цветочные ароматы. Слишком много масла не понадобится, хватит буквально 10 капель.

Шаг 3. Используйте смесь сразу, ее не следует хранить "на потом" или готовить "про запас". Нанесите на губку, протрите поверхности и смойте водой.

Кстати, от ржавчины поможет рецепт на основе перекиси водорода и нашатырного спирта. Смешайте 50 мл перекиси и 100 мл нашатырного спирта в пульверизаторе, распорошите средство на пятна ржавчины и оставьте на 10-15 минут. О других лайфхаках для разных типов ванн – читайте в материале.

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