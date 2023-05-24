Как приучить собаку не бояться оставаться одной дома: хитрый способ

В отличие от кошек, часто любящих уединение, собаки – животные стайные и очень зависят от контакта с людьми и другими домашними питомцами. В одиночестве они могут испытывать сепарационную тревогу – сильный стресс из-за депривации общения.

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Молодой неприученный пес может буквально за один рабочий день, пока хозяин вне дома, заболеть. Поэтому важно правильно приучать собак вести себя спокойно в одиночестве. OBOZREVATEL рассказывает о профессиональном лайфхаке, который поможет справиться с этим заданием.

Главная задача – плавно подвести собаку к пониманию необходимости время от времени расставаться с хозяином. Для этого ей нужно показать, что вы можете уходить из дома, но всегда вернетесь, что бы ни случилось.

Соберитесь, как обычно – наденьте верхнюю одежду, возьмите сумку, ключи, откройте дверь и выйдите из нее. А секунд через 10 вернитесь. Собака не успеет углубиться в стрессовое состояние, как поймет, что вы не покинули ее.

С каждым разом постепенно увеличивайте продолжительность упражнения. Собака должна адаптироваться к тому, что хозяин может отсутствовать дома в течение довольно длительного времени, но это не значит, что он покинул животное.

Важно в момент, когда время вашего отсутствия существенно увеличится, обеспечить собаку каким-то делом, которым она может заниматься наедине. Купите ей игрушки, позвольте свободно смотреть в окно, возможно, заведите второе животное, чтобы вместе они чувствовали себя не одиноко. Наличие чего-то, на что собака может отвлечься, пока вас нет, очень важно для нее.

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