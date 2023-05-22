Как приучить собаку к сухому корму: советы для легкого перехода

Времена, когда сухие корма для животных были не слишком качественными и могли вызвать проблемы со здоровьем у домашних питомцев, давно прошли. Теперь это полноценное здоровое питание, а в отдельных случаях, как когда речь идет о лечебных диетах, еще и единственно возможноe. Именно поэтому следует знать, как перевести на сухой корм собаку.

Видео дня

OBOZREVATEL поинтересовался советами специалистов на этот счет. Вот несколько основных лайфхаков.

Переходить нужно постепенно

Собачья пищеварительная система не приспособлена к резкому изменению диеты. Если перевести собаку на новый тип питания, это может повлечь за собой диарею, рвоту и нарушения в работе органов пищеварения. Поэтому любые нововведения в питании должны быть постепенными. Сухой корм начинают подмешивать маленькими порциями в привычную пищу животного. Ежедневно дозу постепенно увеличивают. Такой адаптационный период должен длиться хотя бы неделю, а лучше две.

В это время хозяину рекомендуют внимательно следить за реакцией и поведением собаки. Любые изменения в поведении, аппетите, состоянии здоровья являются достаточной причиной для консультации с ветеринаром.

Как уговорить собаку есть сухой корм.

Иногда животное может наотрез отказываться от нового типа питания. Здесь нужно проявить немного терпения.

Собаке не нужно оставлять выбора. В период перевода на "сушку" нужно следить, чтобы у животного не было доступа к другой пище. Чувство голода постепенно сделает свое дело и животное начнет понемногу привыкать к новому типу питания.

Также, как и в любом другом случае с собаками, хорошо срабатывает положительное подкрепление. Сухой корм должен стать источником радости. Давайте его гранулы, как вознаграждение за игры, вместе с другим лакомством. Или сдабривайте корм небольшим количеством мяса или костного бульона, если это не запрещено врачом.

Как перестроить пищеварительную систему

Если у собаки появились нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы, можно разделить суточный рацион на несколько мелких порций. Так животное будет чувствовать себя сытым весь день и привыкать к новой пище постепенно.

Также важно, чтобы корм соответствовал состоянию здоровья животного. Можно подбирать питание по породе или с учетом аллергий, проблем с пищеварением, почками и т.д. И в любом случае следует находиться на постоянной связи с врачом, чтобы своевременно получать профессиональные рекомендации по питанию собаки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, по каким признакам можно определить, что собака страдает от боли.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.