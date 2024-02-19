Как придать блеск кожаной обуви: лайфхак, который мало кто знает

От кожаной обуви мы ожидаем, что она будет выглядеть блестяще, поскольку качественная натуральная кожа характеризуется тем специфическим блеском, который придает ей шикарный вид. Но как добиться этого блеска и при этом защитить обувь?

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов по уходу за кожаными вещами. Они имеют несколько лайфхаков и относительно того, чем покрывать кожу, и чем ее натирать, чтобы ваша любимая обувь прослужила вам дольше, оставаясь при этом новой с виду.

Средства для блеска кожи

Конечно, самый простой способ придать кожаным туфлям сияние, это приобрести специальный крем. Но он не всегда может быть под рукой. И здесь на помощь приходят домашние средства, которые справятся с задачей не хуже.

Растительное масло – любое растительное масло, будь то подсолнечное или оливковое, способное очистить обувь от пыли и покрыть ее тонким водоотталкивающим слоем. Главный секрет состоит в том, чтобы не переусердствовать с количеством средства. Нанесите на чистую мягкую тряпку буквально несколько капель растительного жира и хорошо натрите поверхность кожи. Вдобавок ко всем преимуществам такой обработки вы получите приятный блеск.

Банановая кожура – если масла под рукой нет, зато есть банан, его кожура может заменить вам щетку для чистки обуви. Потрите свою пару внутренней стороной кожуры, а затем отполируйте мягкой тряпкой и она засияет, как новая.

Уксус – этим средством можно убрать потертости с кожи. Уксус лучше использовать не чистый, а разбавленный в равных пропорциях водой. Слегка смочите им тряпку и тщательно потрите проблемное место. Потертость должна исчезнуть, а кожа снова стать блестящей.

Косметический вазелин – если об использовании этого средства в уходе за своей внешностью спорят довольно ожесточенно, то его польза в уходе за обувью остается неоспоримой. Используйте небольшое количество вазелина вместо крема и ваши туфли будут хорошо защищенными и блестящими.

Советы по правильному уходу за обувью

Чтобы обувь была действительно блестящей, за ней нужно правильно ухаживать. Поэтому мы собрали также несколько лайфхаков о том, как ее правильно чистить, чтобы она выглядела наилучшим образом.

Если чистящее средство слишком жидкое, оно не будет хорошо держаться на коже. Чтобы сделать его более густым, оставьте банку открытой на пару часов или положите на ночь в морозильную камеру. После этого крем будет лучше прилипать к кожаной поверхности.

Своевременно меняйте тряпки для обуви. Инструмент, сильно пропитанный средством по уходу, становится жестче и хуже полирует поверхность.

Никогда не чистите обувь без колодок. Только если пара хорошо держит форму изнутри, вы сможете обработать ее действительно качественно.

Фен поможет избавиться от морщин и заломов, но использовать его нужно осторожно. Включайте устройство на самую низкую температуру и держите его подальше от кожи, чтобы не пересушить и не обжечь ее.

Старые женские колготки или чулки помогут придать коже более яркий блеск. Обработайте пару чистящим средством, вотрите его тряпкой, а в конце отполируйте старым чулком и вы увидите разницу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем класть в обувь чайные пакетики – какую распространенную проблему можно решить таким образом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.